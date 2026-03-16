La Biblioteca Central de Jerez acoge el Rincón Violeta Francisca Gago Aguilera, referente de la lucha por la igualdad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, con Francisca Gago Aguilera en la Biblioteca Central. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Biblioteca Central de Jerez de la Frontera (Cádiz) cuenta desde este lunes con el Rincón Violeta 'Francisca Gago Aguilera', un espacio de reivindicación de las mujeres escritoras y poetas que lleva el nombre de una histórica en la lucha por las mujeres en la ciudad y que ha liderado diferentes movimientos asociativos de la zona rural.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha inaugurado este Rincón Violeta junto a Francisca Gago Aguilera, que fuera durante muchos años presidenta de la Federación Sol Rural, una mujer "muy querida y reconocida y que sigue ofreciendo el mejor referente de lucha por la igualdad y por la mejora de la calidad de vida de las mujeres de los entornos rurales", según ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

El acto de inauguración ha contado también con la presencia de la coordinadora en Cádiz del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Blanca Merino, la teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, el alcalde de La Barca, Alejandro López Valenzuela, junto a representantes del Consejo Local de las Mujeres, la Federación Sol Rural, la Federación La Voz de las Mujeres, y asociaciones de mujeres de la ciudad.

La creación de este Rincón Violeta 'Francisca Gago Aguilera' se ha hecho coincidir con la programación de actividades 'Mujeres Músicas: el sonido del cambio', con la que Jerez está conmemorando el Día Internacional de la Mujeres. El acto ha comenzado con una lectura por parte de una alumna del IES Santa Isabel de Hungría, Lola Molina, que ha recitado el primer poema del libro 'De profesión viajera', de Josefa Parra.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo desarrollado por parte de las delegaciones de Igualdad y Diversidad y de Cultura para hacer posible este nuevo espacio violeta, manifestando que "este es un proyecto de futuro, porque hay que continuar con los rincones violeta en todas las bibliotecas y en todos los espacios en los que sea posible en la ciudad".

Asimismo, ha señalado que cuando escribió a Francisca Gago Aguilera para decirle que se le iba a dedicar este Rincón Violeta, "contestó que los libros la habían elegido a ella y que habían conformado su personalidad y sus valores". "Ella es una mujer fuerte y que puede con todo lo que se proponga por delante, y por eso yo la admiro, porque es un ejemplo, porque tiene unos valores muy firmes, y porque a ella le duele la injusticia", ha manifestado la alcaldesa.

Por su parte, la que fuera durante años presidenta de Sol Rural, y que sigue siendo una referente para los movimientos asociativos de Jerez, ha recordado en su intervención cómo desde que empezó a trabajar como maestra, con 21 años, su afán ha sido que todos los niños pudieran aprender a leer. Además, ha recordado cómo había tenido la oportunidad de estudiar gracias a sus padres y cómo desde la primera asociación que había fundado, Infancia y familia, su inquietud había sido trabajar y reivindicar por lo que creía justo, en un camino en el que "siempre" ha dicho estar "acompañada".

El Ayuntamiento ha señalado que el Rincón Violeta ofrece desde este lunes un espacio temático dentro de la Biblioteca Central que reúne recursos orientados a educar, sensibilizar y promover la igualdad de género desde la lectura y la cultura, constituyendo un espacio físico y simbólico dedicado a promover la formación y la reflexión crítica que impulsa el feminismo desde el compromiso con la erradicación de todas las formas de las violencias de género.