Moreno promete una Ley de Empresa Familiar y extender al segundo año la cuota cero para todos los nuevos autónomos

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, durante su intervención, en Cádiz, en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha comprometido este viernes a que si sigue en el cargo, su gobierno impulsará una Ley de Empresa Familiar en Andalucía para ayudar a los trabajadores autónomos, así como extender al segundo año la cuota a cero para todos los nuevos autónomos, en todas las condiciones y circunstancias.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno durante su intervención, en Cádiz, en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo, en el que ha sido presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor.

Moreno ha anunciado también que, en la próxima legislatura, ayudará a los autónomos a pagar parte de sus gastos de cotización los dos primeros meses de baja por enfermedad o accidente.



