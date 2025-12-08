El Conjunto Monumental de El Alcázar de Jerez (Cádiz) abre por primera vez una tienda de 'souvenirs'

Inauguración de tienda de regalos en el Conjunto Monumental de El Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Proyección Turística del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Real, acompañado del delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha inaugurado oficialmente la nueva tienda de recuerdos situada en el Conjunto Monumental de El Alcázar que, por vez primera, cuenta con un servicio de estas características lo que, "sin duda, va a contribuir aún más a la proyección y difusión de este monumento y también de la 'Marca Jerez'".

Así lo han valorado desde el consistorio jerezano este lunes en una nota en la que han detallado que, en representación de ÓptimaCultura, empresa concesionaria, han asistido el director de proyectos, Francisco Cañizares Hidalgo; María del Carmen Bueno García, responsable de arquitectura e interiorismo, y María José Talavera López, responsable de 'retail'.

Con este servicio, además, "se da respuesta a la demanda de muchas de las personas que visitan a diario El Alcázar y que han dejado constancia de su interés por este tipo de servicios para adquirir todo tipo de objetos relacionados con esta joya del patrimonio histórico artístico de Jerez", según abundan desde el Ayuntamiento.

"Sin duda seguimos mejorando nuestros servicios turísticos; en este caso con una tienda de 'souvenirs' muy demandada por los visitantes a este enclave único de nuestra ciudad. De esta manera reforzamos la proyección de Jerez como destino preferente y cumplimos nuestros compromisos por hacer posible la existencia de una amplia y diversa oferta turística que satisfaga las necesidades de viajeros y visitantes", ha afirmado Antonio Real.

La Junta de Gobierno Local aprobaba en su momento la convocatoria de licitación pública para adjudicar el uso y explotación de esta tienda. El local se encuentra ubicado en la planta baja del Palacio de Villavicencio, justamente en la salida del público visitante.

En cuanto a su contenido, la nueva tienda puede ofrecer productos relacionados con las exposiciones temporales que se celebren en El Alcázar y productos adaptados a las distintas franjas de edad y a los distintos públicos, presentando un amplio abanico de precios.

Entre ellos figuran publicaciones editadas o coeditadas por el Ayuntamiento o por alguna de sus fundaciones, empresas u organismos autónomos; artículos de papelería y escritorio inspirados en el conjunto monumental; postales, láminas, y posters; complementos, bisutería, textiles, artesanía u objetos decorativos; productos orientados al público infantil y con carácter educativo y lúdico; y colecciones de productos diseñados en exclusiva para El Alcázar asociados con su actividad, entre otros.

PROGRAMA EDUCATIVO 'SKATE INCLUSIVO'

Por otro lado, el Ayuntamiento de Jerez ha informado en otra nota este lunes de la visita de la delegada de Educación, Nela García, a una de las sesiones de 'Skate inclusivo la Bodega Skate Center', uno de los programas educativos contemplados dentro de la oferta 'Jerez Educa 2025/2026'.

Esta propuesta deportiva y educativa está pensada para personas con movilidad reducida y/o dificultades cognitivas, y está dirigida y acompañada por profesionales especializados en atención a la diversidad.

Se realiza en un 'Skate Park' accesible de 1.500 metros cuadrados, "adaptado y seguro", combinando ejercicio físico con valores como la autoestima, la convivencia, la inclusión y la superación personal. Esta actividad beneficiará a 146 alumnos de 13 centros educativos, pertenecientes a 'Aulas Específicas' de Educación Primaria, Secundaria y Educación Especial, que han solicitado participar en esta iniciativa que fomenta el desarrollo de habilidades motoras y sociales, la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y favorece la socialización, asegurando una práctica deportiva adaptada a cada necesidad individual con dinámicas personalizadas.

Durante la visita que la delegada de Educación ha realizado a 'La Bodega Skate Center', ha coincidido con el grupo de alumnos de las 'Aulas Específicas' del CEP 'La Barca' y el IES 'Vega del Guadalete', ambos de La Barca de La Florida.

En este encuentro, García ha resaltado la importancia, en su opinión, de ofrecer esta posibilidad a todos los alumnos, y ha explicado que "es un programa propio que impulsamos desde la delegación municipal con fondos propios para facilitar que niños de nuestros centros educativos que tienen unas necesidades especiales hagan una actividad extraescolar para ayudarles a desarrollar otras habilidades o su función motora".