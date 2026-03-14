Consistorio de Jerez (Cádiz) mejora mantenimiento fuentes calle Ancha, Mamelón y plazas del Caballo, Santiago y Aladro

Mantenimiento de fuentes en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, continúa embelleciendo el centro de la ciudad, mediante el cuidado y el mantenimiento de fuentes de la ciudad como las de la calle Ancha, dedicada al explorador jerezano Álvar Núñez Cabeza de Vaca, la fuente de la plaza de Santiago y otros puntos de la ciudad, como plaza del Caballo, Aladro y Mamelón.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, se trata de actuaciones de mantenimiento que se programan periódicamente con la finalidad de que estos elementos ornamentales cumplan su función en perfecto estado, luzcan, en este caso de cara a las próximas fiestas de primavera, y realcen la belleza de la ciudad, "contribuyendo a mejorar la imagen urbana, la protección del patrimonio y el bienestar ciudadano".

En concreto, en el caso de las fuentes de calle Ancha y de la plaza de Santiago, se han vaciado para proceder a su limpieza y pintura, evitando así riesgos sanitarios y peligros para la seguridad.

También, recientemente, el Consistorio se ha ocupado estos días de realizar una serie de trabajos destinados a la reparación de la fuente del Mamelón, con el fin de evitar filtraciones de agua hacia la vía pública que estaban afectando al adoquinado y al acerado de la zona en un sitio tan emblemático del centro de Jerez. Del mismo modo, se sometió a una revisión y reparación, en su día, la fuente de la plaza del Arenal y se han puesto a punto otras tres ubicadas en el Alcázar de Jerez recientemente.

En suma, para el Gobierno de la ciudad es "importante" realizar este tipo de actuaciones y cuidar los detalles "para embellecer la ciudad, mejorando los espacios públicos, la estética y la calidad de vida de la ciudadanía y de los visitantes".