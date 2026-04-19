Finaliza el programa 'Emplea-T' tras posibilitar que cuatro jóvenes hayan trabajado durante un año en Jerez (Cádiz)

La Delegación de Transformación Digital en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La delegada de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García, ha mostrado su satisfacción por la finalización de 'Emplea-T', una acción basada en incentivos a la contratación que ha hecho posible que cuatro jóvenes, menores de 30 años y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, hayan trabajado en el Servicio Municipal de Informática a través de contratos de formación para la adquisición de práctica profesional.

Tal y como ha emitido el Consistorio jerezano en una nota, este Plan de Empleo ha permitido la contratación de estas personas que acaban de terminar su etapa educativa, tres de ellas son 'Analistas Programadores y diseñadores web y multimedia' y otra está formada como 'Graduado en Administración Pública'.

En esta línea, la Administración local ha impulsado con esta acción la empleabilidad juvenil en el ámbito de la transformación digital con el objetivo de favorecer la inserción laboral y ha permitido a los participantes adquirir experiencia laboral directamente vinculada con su formación académica mediante contratos formativos de doce meses de duración a jornada completa para la obtención de esa experiencia profesional.

En concreto, la selección de las personas participantes en este programa se realizó en virtud de la oferta presentada por la administración local ante el Servicio Andaluz de Empleo, donde se llevó a cabo una preselección de los candidatos conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, teniendo en cuenta los perfiles detallados anteriormente. De manera que, por cada puesto de trabajo se presentaron dos candidaturas, "garantizando la transparencia y la calidad del proceso".

En este contexto, los responsables del programa han destacado que los cuatro empleados se adaptaron correctamente a sus puestos, "mostrando interés por aprender e implementar sus conocimientos previos". Además, sus tutores han emitido una "valoración muy positiva" por la "gran implicación" en la resolución de las funciones encomendadas, el "estricto cumplimiento de los horarios" y la "perfecta integración en el entorno de trabajo".

Para garantizar el aprovechamiento de esta oportunidad, la Delegación de Transformación Digital diseñó un Plan Formativo específico que contemplaba una evaluación continua, reuniones semanales de coordinación y acciones de tutorización por parte del responsable del departamento, siendo el resultado "muy gratificante" tanto en la consecución de las tareas propuestas como en la asimilación de nuevas capacidades digitales y 'soft skills'.

Al hilo, los trabajadores han elaborado material propio, han profundizado en el uso de aplicaciones informáticas propias de la organización municipal y han desarrollado habilidades en dinámicas de equipo y en entornos reales, tanto dentro como fuera de la Delegación de Transformación Digital.

En suma, esta iniciativa municipal, titulada 'Proyecto de impulso a la administración electrónica', tiene como objetivos "fomentar el empleo juvenil e impulsar la modernización de la administración para simplificar la relación electrónica con la ciudadanía, avanzando en la digitalización".