Incautados 146 garrafas de gasolina destinadas al 'petaqueo' del narcotráfico en Jerez (Cádiz)

Los 3.650 litros de gasolina en 146 garrafas incautados. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha incautado en la noche del viernes 3.650 litros de gasolina en 146 garrafas destinadas al petaqueo del narcotráfico. La incautación se ha producido en una furgoneta localizada en la Avenida Sudáfrica y se han trasladado las garrafas a la Comisaría de la Policía Nacional.

Tal y como ha afirmado el Consistorio local en una nota, la localización de estas garrafas se produjo en el marco del dispositivo permanente que realiza la Policía Local en la avenida Blas Infante para prevenir que se produzcan carreras ilegales en la zona. Los agentes se percataron de la presencia de un bulto sospechoso en la calzada y, mediante las cámaras de seguridad instaladas en la zona, iniciaron un dispositivo de búsqueda para localizar el transporte de las mismas.

Al hilo, mediante las cámaras comprobaron que una furgoneta con la amortiguación vencida se encontraba aparcada en la avenida Sudáfrica, localizando en su interior las 146 garrafas con los 3.650 litros de gasolina. Una vez incautadas, fueron trasladas a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía al igual que la furgoneta, iniciando este Cuerpo las oportunas diligencias.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha destacado que "esta incautación se enmarca en el dispositivo especial que realiza la Policía Local en la avenida Blas Infante y mediante las cámaras de control que están instaladas en la zona", al tiempo que ha precisado que "se trata de una incautación importante y en un dispositivo que realizamos para garantizar la seguridad de la Zona Sur, por lo que agradecemos el compromiso de los agentes de la Policía Local con esta zona de la ciudad".