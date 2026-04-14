Jerez (Cádiz) celebra el Encuentro de Mujeres en Pasarela con moda flamenca y homenaje al talento femenino

Celebración del Encuentro de Mujeres en Pasarela. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Los Claustros de Santo Domingo han acogido este martes la celebración del Encuentro de Mujeres en Pasarela, un evento organizado por la Asociación de Mujeres Nuevos Aires en colaboración con la Delegación de Igualdad y Diversidad.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha felicitado a organizadoras y participantes en este desfile por una tarde "llena de talento y tradición, visibilizando la fuerza y protagonismo de las mujeres jerezanas". Con este acto, culmina la programación conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres, que ha ofrecido desde el mes de marzo más de una veintena de actividades.

La primera edil ha recordado que el Encuentro de Mujeres en Pasarela se ha consolidado en la primavera jerezana gracias a "la ilusión y el cariño" que aporta la Asociación de Mujeres Nuevos Aires, que "cada año consigue el respaldo de un nutrido público, con asistencia de miembros del Gobierno de Jerez, Consejo Local de las Mujeres, y tejido asociativo de la ciudad".

La regidora ha agradecido a la presidenta de la AMM Nuevos Aires, Ana Ramos, y a todo su equipo, una iniciativa con la que visibilizan "el amor por las tradiciones de la ciudad y cómo la cultura se convierte en herramienta de participación y de creación de redes entre las mujeres".

García-Pelayo ha tendido la mano a todas las asociaciones de mujeres para que sigan contando con el Ayuntamiento para respaldar sus proyectos y actividades, agradeciéndoles su participación y apoyo a todas las actividades incluidas en el ciclo 'Mujeres Músicas: el sonido del cambio'.

El Encuentro de Mujeres en Pasarela ha celebrado su decimotercera edición con un desfile de moda flamenca, trajes de fiesta y complementos, protagonizado por las mujeres de la asociación Nuevos Aires, encabezadas por su presidenta Ana Ramos, en un pase intergeneracional que ha puesto en valor su estilo y creatividad.

La jornada ha contado además con actuaciones del Coro de El Abuelo, el Coro de la Fundación Alalá y un espectáculo flamenco a cargo de José Macías. La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, ha destacado el éxito de una tarde en la que las participantes han sido las protagonistas.

El evento ha incluido la colaboración de Esperanza Moda Flamenca, la Academia de Baile José Manuel Macías y el Estudio de Costura P.O., y ha finalizado con un brindis ofrecido por Bodegas Páez Morilla.