Jerez (Cádiz) celebra el sábado una degustación gratuita de berza dentro de las actividades del Gran Premio de MotoGP

Motos aparcadas en calle Porvera durante el jueves previo a la celebración del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a acoger este sábado una degustación gratuita de berza dentro de las actividades programadas durante la celebración del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito, y como parte de la promoción institucional de la Capitalidad Española de la Gastronomía, que ostenta la ciudad en este 2026.

De esta manera, el mundo del motor se dará la mano con la cocina más tradicional de esta tierra, una berza que será cocinada por el Restaurante Antonio y cuyos ingredientes han sido donados por el distribuidor mayorista Makro, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En concreto, está previsto servir hasta 1.500 degustaciones de este guiso jerezano, que estará acompañado por vino fino, oloroso y cream y servidos por un venenciador.

Se trata de una de las actividades incluidas dentro de la programación que acompaña la celebración del Gran Premio de España, y que combina ocio, cultura, música y en este caso, gastronomía.

Como se ha apuntado, en la anterior Mesa del Turismo se presentaban los proyectos y actividades promocionales en desarrollo que en la materia está ejecutando el Ayuntamiento, entre ellos el Gran Premio, considerado "un evento de especial trascendencia" para promocionar la Capitalidad Gastronómica y darle "un protagonismo mayor" a este título, en palabras de su alcaldesa.

Este acontecimiento deportivo supone "una gran oportunidad" por el volumen de personas que mueve en la ciudad para impulsar este título, a la vez que tiene "una enorme repercusión" para el sector hostelero en particular y turístico en general.

La ciudad aprovecha así esta "masiva" afluencia de visitantes para potenciar y subrayar el valor de la gastronomía local en eventos como los realizados con anterioridad en el seno de la capitalidad y que han tenido "una gran respuesta", según ha señalado el Ayuntamiento, añadiendo que lo que lo convierte "en una oportunidad de divulgar y transmitir el patrimonio gastronómico, a la vez que consolida el atractivo del destino Jerez".

Es el caso de la Ruta de los Ibéricos y los Quesos, la ruta de Recetas de Doña Cuaresma-Ruta de Platos y Postres típicos, la presentación del libro gastronómico 'Andalucía Cocina. 8 Latidos de un mismo corazón', del Clúster Agroalimentario de Andalucía (Landaluz) o el evento récord de los 7.000 tocinos de cielo que se saldó con un éxito de participación y recaudación para fines solidarios, entre otros.