Jerez (Cádiz) desembarca en el Salón Gourmets de Madrid como Capital Española de la Gastronomía 2026

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Real, interviniendo en Salón Gourmets de Madrid - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de Jerez de la Frontera ha desembarcado en el Salón Gourmets de Madrid ostentando el título de Capital Española de la Gastronomía 2026 y mostrando su cocina y los argumentos que le han valido para obtener esta distinción en un acto denominado 'Jerez, la identidad de nuestro legado enogastronómico'.

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo, Antonio Real, ha participado en este acto, celebrado en el stand Gustos del Sur de la Junta de Andalucía, y contando con la financiación del Patronato Provincial de Turismo de Diputación de Cádiz, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El responsable municipal ha afirmado que la capitalidad gastronómica supone para esta ciudad "la consolidación de una apuesta por mantener y proteger unas señas de identidad que la convierten en un destino único" y poniendo en valor su "rica tradición culinaria", que "ha dejado una importante huella en la cocina y ha sabido combinarse con la innovación", ofreciendo "una amplia variedad de experiencias gastronómicas que van desde nuestros más tradicionales tabancos a restaurantes de alta cocina", ha argumentado.

Tras la intervención del responsable municipal, ha tenido lugar un showcooking con maridaje a cargo de Javier Muñoz, chef del restaurante jerezano La Carboná, que cuenta con un Sol Repsol.

El menú ha consistido en la elaboración para los presentes de quisquillas marinadas en manzanilla, escabeche de ave al oloroso y velo de flor, maridado con vino Amontillado de Bodegas Cayetano del Pino.

El segundo plato elaborado han sido unos huevos a la flamenca, confitura de tomate al amontillado, guisante lagrimal al Sarmiento y polvo de chorizo ibérico. El maridaje se ha hecho con Palo Cortado de Bodegas León Domecq.

La clausura del evento la ha protagonizado la intervención de Javier Sánchez Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez.

El Ayuntamiento de Jerez ha asegurado que con este acto en el Salón Gourmets continúa con su labor de promoción en grandes eventos para la industria hostelera y gastronómica local.

En este sentido, se ha apuntado que esta labor de proyección se ha desarrollado durante Fitur, en Madrid Fusión con un acto promocional a través de los estrellas Michelín y la cocina de autor, en B Travel de Barcelona o en el VI Foro Nacional de Hostelería en Málaga, entre otros.

Una labor promocional externa que se alterna con la realizada a través de los eventos propios del calendario de la capitalidad, que desde que arrancara a principios de este 2026 ha sido protagonista en acciones como la Jornada de Dulces Antiguos, la Ruta del Ibérico y los Quesos, la Ruta Doña Cuaresma, los presstrips --que han reunido a periodistas nacionales e internacionales--, así como congresos o foros especializados en gastronomía como el de Fecoan, los Premios de la Academia Andaluza de Gastronomía o el acto 'Andalucía Cocina. Latidos de un mismo corazón', del Clúster Agroalimentario de Andalucía (Landaluz).

Según el Ayuntamiento, Salón Gourmets es la feria líder en Europa de alimentación y bebidas de alta calidad y uno de los eventos más reconocidos a nivel mundial, que ofrece "la mejor vitrina" para las tendencias más exclusivas.

Con 38 ediciones y con un enfoque eminentemente comercial, se ha consolidado como la plataforma más concurrida y un punto de encuentro clave para profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico, como restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado.

En su última edición recibió 117.969 visitantes profesionales, con 2.097 expositores presentes y con un volumen de negocio directo e indirecto de 313 millones de euros.