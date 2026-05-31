Jerez (Cádiz) se erige como una de las doce entidades locales fundadoras para el proyecto Edint

Imagen del evento 'Urban Data Day'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha asistido en Madrid al evento 'Urban Data Day #UDD2026', organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en la que ha quedado constituida la Red Española de Oficinas del Dato de la FEMP, entre la que se encuentra Jerez.

La REOD ha quedado constituida tras el trabajo realizado por las 12 administraciones locales que han iniciado y desarrollado la primera fase del desarrollo del proyecto Edint a través de la creación en sus distintos municipios de Centros de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD), tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

En el caso de Jerez, la primera fase y sus conclusiones se clausuró la pasada semana en un acto presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, y Jaime Carnicero, director general de Organización y Recursos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en el que se valoró la aportación clave de Jerez en la red española para cumplir los objetivos de fomentar a través de los datos la innovación, la inteligencia artificial y la transformación digital, para mejorar los servicios a los ciudadanos desde la administración pública y también desde el tejido empresarial.

El Centro de Excelencia y Oficina del Dato de Jerez, cuyas responsables técnicas son Sandra Fano y Amparo Bou, y que depende de la Delegación municipal de Transformación Digital, enmarcada en la tenencia de alcaldía que dirige José Ignacio Martínez, es uno de los referentes en el proyecto Edint en España.

De hecho, el teniente de alcaldesa ha participado en Urban Data Day celebrado en Madrid y que ha reunido a entidades públicas, empresas, centros de investigación y agentes clave en la economía del dato para analizar su impacto presente y futuro a nivel local.

Concretamente, José Ignacio Martínez ha participado en la primera sesión de la Mesa Redonda en la que las doce entidades locales han explicado sus proyectos sobre el enfoque de la economía del dato junto al alcalde Alcoi, Antonio Francés; a la directora general de Innovación y Transformación Digital, y delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento de Fuenlabrada; a la directora general de Innovación, Transformación Digital y Modernización del Ayuntamiento de Santander, Verónica Gutiérrez; y al Jefe de Servicio de Transformación Digital de la Diputación de Badajoz, Ulises Gamero.

De igual forma, las tres concesionarias que han colaborado con el CEOD de Jerez: Aqualia, SICE y Jerez UTE han participado en el evento junto a la Universidad de Cádiz en los denominados 'casos de uso' para explicar sus aportaciones y la funcionalidad de los datos para optimizar la prestación de los servicios públicos esenciales que desarrollan en la ciudad.

Entre los casos de uso desarrollados destaca la 'Movilidad Inteligente' con la participación de SICE; 'Urbe y territorios gestionados', con la participación de UTE Jerez y 'Actividad económica y social' con la participación de Aqualia.

José Ignacio Martínez ha subrayado que "Jerez se erige como una de las 12 ciudades o administraciones locales fundadoras y pioneras en el desarrollo del proyecto EDINT, desarrollado por la FEMP, y que está siendo una referencia en cuanto a su trabajo de cohesión para liderar la economía del dato en Europa".

"Es un orgullo para nuestra ciudad, y también para el Gobierno municipal que lidera nuestra alcaldesa, María José García-Pelayo, que se reconozca en este evento que ha supuesto la constitución de la Red Española de Oficinas del Dato la apuesta que hicimos para la creación del Centro de Excelencia y Oficina del Dato y los resultados que se han obtenido", ha remarcado el teniente de alcaldesa.

Por su parte, el CEOD de Jerez constituye uno de los nodos estratégicos de la red nacional 'EDINT-Espacio de Datos de Infraestructuras Urbanas Inteligentes', y que ha sido impulsada por la FEMP y financiada con fondos europeos Next Generation EU.

Además, ha logrado activar un ecosistema local del dato integrado por empresas, asociaciones y entidades estratégicas en la primera fase del proyecto EDINT.

De hecho, entre los principales agentes participantes figuran el Clúster Tecnológico Nexur, las empresas Itteligent, SICE, Aqualia, la CEC, Cámara de Comercio, AJE Cádiz, AMEP, Clúster Turístico, CEEI Bahía de Cádiz, Grupo de Desarrollo Rural, CITED, Universidad de Cádiz y UCA Emprende.