Jerez (Cádiz) recibe a embajadores de la UE en un encuentro institucional impulsado por la Presidencia chipriota

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a la delegación de embajadores, encargados de negocios y representantes diplomáticos de Estados miembros de la Unión Europea. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha dado la bienvenida a la ciudad a la delegación de embajadores, encargados de negocios y representantes diplomáticos de Estados miembros de la Unión Europea, junto a la Representación de la Comisión Europea en España, que visitan la provincia de Cádiz entre el 24 y el 26 de mayo, en el marco de un encuentro institucional impulsado por la Embajada de Chipre, coincidiendo con la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2026.

El acto de recepción, celebrado en el Ayuntamiento de Jerez tras una mañana dedicada a la Base Naval de Rota y la Operación Atalanta, ha servido para "reforzar el papel de las ciudades europeas como espacios de convivencia, cooperación y defensa de los valores democráticos comunes", según ha valorado la Administración local en una nota.

En su intervención institucional, la alcaldesa de Jerez ha valorado que el "Jerez es una ciudad muy reconocible, pero es una ciudad abierta al mundo", asegurando a los presentes que "van a poder sentir nuestras señas de identidad porque Jerez es una ciudad con duende, los vinos, el caballo, el flamenco, la gastronomía que nos ha hecho este año Capital Española, nuestro patrimonio nos ha hecho ser una ciudad reconocida fuera de nuestras fronteras".

García-Pelayo también ha señalado que Jerez es una ciudad que "defiende los valores europeos, una ciudad de paz, una ciudad libre, profundamente democrática, que defiende la igualdad, la integración, la solidaridad" y ha añadido que Jerez también defiende "la autonomía para decidir, ser una ciudad abierta para cooperar, no sólo para mejorar como territorio y para mejorar la vida de los ciudadanos sino también la vida de los demás. Por eso nos sentimos orgullosos del lema que lidera la UE en este primer semestre".

En este contexto, ha incidido en que en la ciudad "estamos haciendo una apuesta importante por mejorar, por diversificar la economía, por ser una ciudad tecnológica, agroindustrial, que defiende otros sectores como el aeronáutico, que defiende la cultura, que vive y respira cultura, una ciudad que quiere ser la ciudad de todos".

Por su parte, el embajador de Chipre, Michalis Ioannou, ha destacado que "estamos descubriendo una ciudad humana, cultural, con una enorme tradición, con modernidad, sus calles, su patrimonio histórico, cultural y su forma de entender la vida reflejan una identidad propia profundamente vinculada a su historia y sus tradiciones".

"Jerez es una ciudad que ha sabido combinar industria, cultura, gastronomía y turismo, consolidándose como un motor económico", ha destacado, señalando que todo ello sumado a su historia y tradiciones "la convierte en una ciudad con una personalidad única y con una enorme capacidad para seguir creciendo y proyectándose dentro y fuera de España".

El embajador ha señalado que "Jerez de la Frontera puede sentirse orgullosa por su reciente distinción como Capital Española de la Gastronomía, un reconocimiento muy merecido por su tradición culinaria y la hospitalidad de su gente", y ha añadido que espera que esta visita sirva para "estrechar aún más los vínculos entre Jerez y las embajadas europeas" y para abrir la puerta a "nuevos proyectos y oportunidades de colaboración en el futuro".

Asimismo, ha subrayado que en la Unión Europea se valora "el contacto entre personas y los lazos culturales y humanos que fortalecen el espíritu europeo", destacando que, más allá de las instituciones, "Europa se construye a través del diálogo, la hospitalidad y la amistad entre ciudadanos y territorios, por lo que encuentros como el de hoy contribuyen a consolidar esos vínculos".

El programa de la tarde de este lunes ha incluido, además de la recepción oficial y la firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento, un recorrido por distintos espacios del centro histórico, el Museo del Tiempo y el entorno de La Atalaya, así como actividades vinculadas al flamenco y a la gastronomía local.

Este martes, la actividad se trasladará a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que será el escenario de una reunión de trabajo entre los embajadores, la alcaldesa de Jerez, y representantes de la Junta de Andalucía; a continuación, tendrá lugar un recorrido por estas instalaciones y la asistencia al espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces'. La agenda en Jerez concluirá con una visita técnica, una cata de vino y un almuerzo en instalaciones de las Bodegas González Byass.

La Presidencia de Chipre, que se desarrolla entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, centra buena parte de sus prioridades en ámbitos estratégicos como la seguridad y la defensa, la competitividad económica, la apertura exterior de la Unión, la cohesión social y el futuro presupuesto europeo de largo plazo.