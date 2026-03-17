Jerez (Cádiz) tendrá una flota de autobuses totalmente renovada al adjudicar otros 25 nuevos vehículos

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, durante el acto de presentación de los 14 nuevos autobuses. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Comujesa ha aprobado la adjudicación del renting de 25 autobuses nuevos que permitirán la renovación total de la flota del servicio público de Jerez de la Frontera, y que se espera que empiecen a llegar a la ciudad a finales de este año.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha explicado que la adjudicación ha sido aprobada con los votos a favor del PP, mientras que los representantes del PSOE ha votado en contra y Vox se ha abstenido.

Además, cuenta con el respaldo de un informe técnico que aclara que "no existe incumplimiento" del pliego de contratación por razón de la longitud del vehículo, ni por razón de la dotación de plazas y asientos reservados a personas con movilidad reducida. Este mismo documento asegura que "no se aprecia causa técnica alguna que desvirtúe la valoración que se efectuó en su momento" y por tanto da vía libre a la adjudicación.

En un principio, esta adjudicación estaba prevista para el pasado 12 de marzo, pero el PSOE presentó en la reunión del consejo de administración de Comujesa de ese día un escrito de paralización del proceso, suscitando "una duda" sobre un aspecto técnico de la oferta presentada. Esto obligó a que el órgano de contratación tuviera que emitir el informe aclaratorio para formalizar dicha adjudicación.

Una vez aclarado el particular en cuestión, ha quedado aprobado el renting de los nuevos autobuses, que llegarán a Jerez para renovar "al 100%" la flota del servicio público de transporte.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha señalado que las objeciones manifestadas en la primera reunión del consejo por parte del PSOE "sólo han servido para retrasar la llegada de los autobuses y para perjudicar a las personas usuarias, que necesitan un servicio de calidad cuanto antes".

En este proceso, ha abundado, "se ha demostrado que la postura del PSOE carece de justificación y que su objetivo no es otro que tratar de evitar por todos los medios que este Gobierno municipal renueve al cien por cien, como está haciendo, el servicio de autobuses urbanos". Sin embargo, ha subrayado Espinar, "a pesar de las dificultades" se ha conseguido dar "un nuevo paso importante para modernizar la flota de autobuses y prestar un servicio de calidad a la ciudadanía".

Los nuevos 25 autobuses que se han adjudicado irán llegando a Jerez a finales de este año 2026. Serán, como en el caso de los primeros que se incorporaron a finales del pasado año, de la marca Mercedes, híbridos y con doble plataforma para el acceso de personas con movilidad reducida, manual y eléctrica.

El importe del renting de estos nuevos vehículos será similar al anterior, 1,3 millones de euros al año, con un contrato de durante diez años.

Jaime Espinar ha recordado que, para poner solución a las deficiencias de este servicio, a finales del año pasado se incorporaron 25 autobuses nuevos. Sobre su funcionamiento, el Gobierno municipal y el comité de empresa de ese servicio ha hecho un balance "claramente positivo", al considerar que está mejorando la calidad del transporte en la ciudad "para satisfacción no sólo de los usuarios, sino también de los propios trabajadores, según nos han informado en una reunión".

IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Esta mejora también se amplía a las nuevas tecnologías, tras la aprobación por parte del consejo de administración de Comujesa del inicio de expediente de contratación de los nuevos servicios de billetaje y gestión tecnológica del servicio, por valor de unos 800.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses.

Se trata de un sistema que servirá para modernizar completamente el sistema operativo de los autobuses, incorporando tecnología imprescindible en cualquier transporte público moderno. Permitirá la geolocalización de los autobuses en tiempo real, a través de GPS, lo que facilitará el control del servicio desde el centro de operaciones y que los usuarios puedan ir viendo donde se encuentran los autobuses en la ciudad.

Esta geolocalización por medio de GPS permitirá la instalación de paneles inteligentes en las paradas, en los que se informará sobre cuáles son los minutos que faltan para la llegada del autobús.

Otra ventaja del nuevo sistema es que permitirá el pago con tarjeta bancaria, facilitando el acceso al transporte público y también se permitirá a los usuarios y usuarias recargar sus tarjetas a través de una aplicación móvil, evitando desplazamientos innecesarios. La modernización de este servicio público permitirá que éste continúe dentro del Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz.