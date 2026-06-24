Jerez y Rabat trabajan para promover la colaboración en materia cultural, turística y de desarrollo local

Las alcaldesas de Jerez de la Frontera y Rabat, María José García-Pelayo y Fatiha El Moudni. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Las alcaldesas de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Rabat, María José García-Pelayo y Fatiha El Moudni, han mantenido un encuentro en Tánger coincidiendo con el Congreso Mundial de líderes locales y regionales en el que la alcaldesa ha participado y donde han trazado las primeras líneas de colaboración entre ambas ciudades en el futuro en materia de cultura, turismo y desarrollo local.

En una nota, García-Pelayo ha destacado que "además de ser la capital de Marruecos, Rabat es a día de hoy la capital africana de la cultura y capital mundial del libro por designación de la Unesco, por lo que es uno de los focos culturales más dinámicos tanto en su país como en gran parte del mundo".

Por ello, la alcaldesa ha puesto en valor esta "importante reunión" que busca trabajar para promover la cooperación entre ambas ciudades con el intercambio cultural con asociaciones de las dos ciudades, con el sector ecuestre, en potenciar los centros históricos y la gestión del patrimonio, en abrir diferentes líneas de colaboración entre la Universidad de Cádiz y la Universidad Mohamed V de Rabat y en líneas generales una promoción turística fuerte y recíproca.

Las alcaldesas de ambas ciudades han decidido iniciar la cooperación con la presencia de la capital marroquí en la próxima feria del libro, dedicada a Caballero Bonald, tras la invitación de la alcaldesa de Jerez y donde se firmaría un convenio de colaboración.