Junta, Ayuntamiento de Jerez y Plataforma de la A-2004 crean una mesa para el arreglo de la carretera de Cartuja

Reunión de la Plataforma de la A-2004 con Junta y Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Plataforma A-2004 Carretera de Cartuja ha mantenida una reunión informativa con representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con el objetivo de conocer el estado de los trámites para el arreglo de esta vía, donde se ha informado de que actualmente se están ultimando los pliegos necesarios para sacar a licitación el diseño del proyecto de mejora de la carretera.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, desde la Junta se ha explicado que la sucesión de borrascas de los últimos meses ha obligado a la delegación territorial con competencias en carreteras a centrar gran parte de sus esfuerzos en resolver incidencias y cortes de tráfico en distintas vías de la provincia.

No obstante, tanto la Junta como el Ayuntamiento han "reafirmado su compromiso" con esta actuación y han trasladado a los asistentes que el proyecto continúa avanzando y será una realidad. Asimismo, se ha recordado que hace unos meses ambas administraciones firmaron un protocolo de colaboración para impulsar el arreglo de la A-2004.

Otro punto tratado ha sido explicar las fases de ejecución de la obra, desde la rotonda de Los Albarizones hasta Viveros Olmedo será ejecutado por la Junta, y desde la gasolinera hasta la rotonda de Los Albarizones lo abordará el Ayuntamiento, terminada la fase de la Junta y sin esperar al desarrollo urbanístico de Montealegre, acortándose así los plazos.

Como principal acuerdo de esta reunión, según ha indicado el Ayuntamiento, se ha decidido constituir una mesa técnica con participación de la Plataforma A-2004, con el objetivo de ir dando forma al proyecto y adaptar su desarrollo a las necesidades planteadas por los vecinos y vecinas de la zona.