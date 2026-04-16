La ONCE dedica el cupón del 26 de abril al Gran Premio de España de motos que se celebra en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la presentación del cupón de la ONCE dedicadao al Gran Premio de motos. - ONCE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presentado el Cupón de la ONCE dedicado al Gran Premio de España de Motociclismo, que se sorteará el próximo 26 de abril, coincidiendo con el día de celebración del Mundial en el Circuito jerezano.

En el acto han estado presentes el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, el director ONCE Jerez, Cristino Ortuno, el jefe de Ventas de la ONCE, Francisco Javier Souto, y el director del Circuito, Cayetano Gómez. En total, son 5,5 millones de cupones los que la Organización Nacional ha dedicado a este evento y ya se pueden adquirir desde el 15 de abril.

La alcaldesa ha agradecido al director de la ONCE su presencia, su trabajo diario y su compromiso con Jerez, destacando que este cupón ya forma parte "de la Marca Jerez y de las señas de identidad de la ciudad". "No solamente a través de ese cupón se promociona el Gran Premio, sino que también se conoce Jerez", ha añadido.

Igualmente, ha dedicado palabras de agradecimiento a Francisco Javier Souto y hacia una agente de ventas que ha estado presente en la rueda de prensa, Alicia Santos, "que reparte suerte a diario en la calle Consistorio".

El de Jerez es el primer cupón de una colección de cuatro dedicado a cada una de las ciudades españolas que acogen este campeonato, como son Jerez de la Frontera (Gran Premio de España); Alcañiz, Aragón (Gran Premio de Aragón); Montmeló, Barcelona (Gran Premio de Catalunya); y Cheste, Valencia (Gran Premio de Valencia).

García-Pelayo ha subrayado que éste es el sexto o séptimo cupón que la Organización destina a la ciudad en los últimos tiempos, "lo cual es un honor". "Estoy segura de que el día 26 no sólo habrá pilotos en el podium del Circuito, sino que también estarán presentes el alma y el corazón de la ONCE, uniendo deporte y solidaridad", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado la alianza existente entre el Ayuntamiento y la ONCE en la puesta en marcha de proyectos que benefician tanto a la ciudad como a la labor social de esta entidad. "Hacen lo más social que se puede hacer, que es crear empleo, especialmente para las personas que padecen algún tipo de discapacidad", ha concluido.

También Cristino Ortuno ha expresado su agradecimiento tanto al Ayuntamiento como a su equipo de trabajo y a su red de vendedores, a la vez que ha reafirmado el objetivo de la entidad de "llegar a todos los sitios de las ciudades, de estar apegado a la calle para estar siempre pendientes de qué necesita la gente".

Según ha explicado, el cupón de Jerez es el de mayor éxito de ventas entre los cuatro dedicados a los Grandes Premios en España. "Cada vez que dedicamos algo al Circuito de Jerez sabemos que el éxito está garantizado", ha asegurado. De igual forma, se ha referido a otros eventos a los que se ha dedicado un cupón, como han sido la Capitalidad Española de la Gastronomía, el Yacimiento de Asta Regia o la Semana Santa, entre otros grandes eventos.