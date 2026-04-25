El plan de mejora de viales de Jerez (Cádiz), con actuaciones en 25 vías, llega a la avenida Duque de Abrantes

Las obras del Ayuntamiento de Jerez, dentro del plan de conservación y mantenimiento de viales públicos, llegan a la avenida Duque de Abrantes. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Las obras que el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) está ejecutando dentro del plan de conservación y mantenimiento de viales públicos, así como de adaptación a la normativa de accesibilidad, han llegado a la avenida Duque de Abrantes. Este programa municipal contempla actuaciones en 25 vías de la ciudad, comenzó en la calle Porvenir y se desarrollará a lo largo de un año, con financiación del Plan Cádiz Marcha de la Diputación Provincial.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las intervenciones están orientadas a la remodelación del acerado y a la mejora de la accesibilidad. En el caso de la avenida Duque de Abrantes, se venían detectando problemas derivados del deterioro de las aceras, estrechas en algunos tramos y con falta de mantenimiento, por lo que los trabajos se centran ahora en su renovación integral.

En concreto, se está procediendo a la adaptación de los pasos de peatones a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Para ello, se están instalando baldosas táctiles que facilitan la orientación de las personas con discapacidad visual y se están ajustando las pendientes de los rebajes para mejorar la movilidad de las personas con movilidad reducida. Asimismo, se está llevando a cabo la reparación del acerado deteriorado y levantado.

Las actuaciones previstas dentro del plan de conservación y mantenimiento de viales públicos, así como de adaptación a la normativa de accesibilidad, tienen como finalidad dar respuesta a las necesidades detectadas en las distintas calles incluidas.

Estas intervenciones abarcan desde reparaciones totales o parciales de acerados levantados, hasta la corrección de alcorques dañados por el crecimiento de raíces o la ampliación de aceras reducidas por distintas anomalías o por el propio diseño de la vía. El objetivo principal es recuperar las condiciones de seguridad y funcionalidad de los itinerarios peatonales, garantizando recorridos accesibles para la ciudadanía conforme a la normativa vigente.

Las vías incluidas en este plan son, además de la calle Porvenir y la avenida Duque de Abrantes, las calles Pilar Paz Pasamar, Pizarro, Empedrada, Boabdil, Al-Hakam, Hernández Rubio, Huelva, República Saharaui, Varsovia y Rusia, así como las avenidas de la Soleá, del Mosto, de la Paz, del Reino Unido, de Francia, del Altillo, Juan Carlos I y Tamarix.

Asimismo, el plan de conservación y mantenimiento de viales públicos se extenderá al paseo de la urbanización El Bosque y a la Ronda de los Alunados, en el casco urbano, así como a la calle Democracia de El Portal y a las calles Río y Huerta de Majarromaque, en la zona rural.