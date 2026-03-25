La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar recibe el Caballo de Oro 'Ciudad de Jerez 2025'

Jurado del premio Caballo de Oro 'Ciudad de Jerez 2025'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda ha sido distinguida con el Caballo de Oro 'Ciudad de Jerez 2025', galardón que se entregará el próximo sábado de Feria. El jurado, que ha adoptado su decisión por unanimidad, ha valorado que esta entidad constituye una de las instituciones ecuestres "más antiguas de España, fruto de una tradición que ha sabido mantenerse a lo largo del tiempo pese a los cambios sociales y económicos, sin perder su esencia".

En este sentido, según ha detallado el Consistorio en una nota, el jurado ha subrayado que "mantener viva una competición ecuestre durante tantas décadas exige algo más que afición: requiere estructura, gobernanza, capacidad organizativa, vinculación con el territorio y un firme compromiso con la seguridad, el bienestar animal y la profesionalidad deportiva".

Asimismo, ha destacado la capacidad de la Real Sociedad para conjugar "continuidad histórica y adaptación a los tiempos actuales", a través de la profesionalización del evento, una relación "estable" con patrocinadores e instituciones y el desarrollo de una cultura organizativa que garantiza cada verano la celebración de este acontecimiento.

El jurado también ha puesto en valor las carreras de caballos en la playa como "un fenómeno excepcional en el que confluyen deporte, paisaje, cultura popular y tradición ecuestre". La singularidad de la playa como hipódromo natural convierte este evento en "un símbolo de identidad local" y, al mismo tiempo, en un producto cultural con proyección exterior.

Igualmente, ha resaltado su valor como "patrimonio vivo", al tratarse de una tradición que "no solo se conserva, sino que se renueva anualmente, manteniendo el vínculo entre el caballo y la sociedad y acercando el mundo ecuestre a públicos amplios."

Por todo ello, el jurado considera que la concesión del Caballo de Oro 'Ciudad de Jerez 2025' a la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda se fundamenta en "una aportación continuada, tangible y ejemplar: la preservación de una tradición ecuestre única, su proyección turística internacional y su contribución al desarrollo del sector ecuestre como actividad cultural, deportiva y económica".

Por su parte, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha subrayado el estrecho vínculo entre ambas ciudades, destacando que "a esta complementariedad estrictamente ecuestre se suma un elemento identitario de gran relevancia: Sanlúcar y Jerez comparten un mismo marco cultural y económico ligado al vino, el Marco de Jerez, con una sólida proyección internacional". En este sentido, ha añadido que "esta pertenencia común a una cultura del vino y de la hospitalidad refuerza la coherencia de reconocer desde Jerez a una institución sanluqueña, al formar ambas parte de un mismo relato territorial basado en la excelencia, la tradición y una marca global consolidada".

Asimismo, García-Pelayo ha señalado que "las carreras de caballos en la playa se integran en una experiencia turística y cultural que conecta de forma natural con el universo del vino, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales que recorren el territorio motivados por eventos singulares del verano andaluz y que, en muchos casos, completan su estancia con rutas enológicas, gastronómicas y patrimoniales". A su juicio, "reconocer a la Real Sociedad a través del Premio Caballo de Oro pone en valor ese binomio 'caballo y vino' como seña de identidad compartida".

La alcaldesa ha defendido además que "Jerez es capital cultural del caballo por historia, instituciones y tradición, mientras que Sanlúcar aporta una dimensión complementaria con un evento singular que amplía el relato ecuestre hacia el gran público y el turismo internacional". En esta línea, ha asegurado que "este reconocimiento refuerza el liderazgo de Jerez desde una lógica de ecosistema: como centro cultural y patrimonial, con Sanlúcar como escaparate popular y turístico, y la provincia en su conjunto como territorio ecuestre de referencia".

Finalmente, la regidora ha concluido destacando que "esta complementariedad representa también una oportunidad para impulsar la colaboración institucional en materia de promoción turística, el desarrollo de itinerarios culturales del caballo, acciones conjuntas de difusión y el fortalecimiento del calendario ecuestre provincial".

García-Pelayo ha comunicado el fallo del jurado al presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, Rafael Hidalgo, quien ha recibido la noticia con emoción, así como a la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez.

La reunión del jurado del Caballo de Oro, presidida por la propia alcaldesa, ha contado con la participación, en calidad de vocales, de los delegados municipales Antonio Real, Francisco Zurita y Tomás Sampalo, así como de la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona, y del gerente de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, Rafael Olvera.

También han formado parte del jurado la presidenta de la Yeguada Hierro del Bocado y representante del Ministerio de Agricultura, Judit Anda Ugarte; el teniente coronel jefe del Centro Militar de Cría Caballar, Daniel Vázquez; el vicepresidente primero de ANCCE, Carlos Bohórquez; Esperanza Lobato, en representación de la Federación Andaluza de Hípica; Isabel Montalvo, por la Diputación de Cádiz; y los vocales de libre designación Daniel Entrecanales y Aurelio Romero.