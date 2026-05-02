El segundo ciclo de la XXXII Muestra de Teatro, Música y Danza Escolar de Jerez (Cádiz) arranca este lunes

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha asistido a la primera representación prevista dentro de la programación de la trigésimo segunda edición de la Muestra de Teatro, Música y Danza Escolar. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha asistido a la primera representación prevista dentro de la programación de la trigésimo segunda edición de la Muestra de Teatro, Música y Danza Escolar, que se desarrolla en el Salón de Actos Blas Infante.

Esta cita está estructurada en dos ciclos, teniendo lugar el siguiente entre el 4 al 7 de mayo. En total serán once centros educativos de la ciudad de Infantil, Primaria y Secundaria los que participen en un evento que convierte el escenario en una herramienta pedagógica y que está plenamente consolidado en el calendario cultural y educativo para impulsar el arte como motor de aprendizaje y desarrollo integral.

La delegada de Educación ha agradecido en una nota de prensa remitida por el Consistorio la implicación de los equipos directivos, del profesorado y de todas las familias, "apoyo sin el que esta muestra no sería posible, ya que ellos confían en vuestro talento y capacidad".

Al mismo tiempo, García ha afirmado que "aprender y formarse en valores no es sólo estudiar o hacer exámenes, sino que aprender, crecer, madurar y enriquecerse es también subirse a un escenario e interpretar a un personaje, tocar un instrumento o hacer una coreografía. Estáis trabajando en equipo, fomentando la comunicación y desarrollando la empatía", añadiendo que "vivimos rodeados de móviles y pantallas y la tecnología es útil pero necesitamos apagar esas pantallas para encender nuestra imaginación".

La XXXII edición de la Muestra de teatro, Música y Danza Escolar cuenta con el respaldo de una amplia red de centros educativos, entre los que se encuentran los colegios de educación Infantil y Primaria Tartessos, Luis Vives, Alfonso X el Sabio, Al Ándalus, Arana Beato, Sagrada Familia y El Membrillar; y los institutos de enseñanza secundaria San Telmo, Santa Isabel de Hungría, Almunia y La Granja.

El programa planificado este año abarca distintos géneros, estilos y diversas disciplinas que van desde la interpretación teatral hasta coreografías de danza y actuaciones musicales, demostrando la versatilidad y el potencial artístico que reside en los colegios e institutos de Jerez. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su apoyo a una educación pública de calidad que trasciende las aulas y ofrece al alumnado experiencias vitales y artísticas inolvidables.