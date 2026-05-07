Díaz (PP) destaca la apuesta de Moreno por el agua en Granada "frente a los incumplimientos del Gobierno de España"

La candidata del PP a las elecciones del 17M, Rocío Díaz, ha destacado la apuesta de Moreno en Granada por el agua "frente a los incumplimientos de Gobierno de España" - PP GRANADA

ALMUÑÉCAR, GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP por Granada a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, ha señalado que "después de décadas de abandono de las infraestructuras hídricas, Juanma Moreno ha demostrado que hay inversión, planificación y soluciones para Granada".

En este sentido, ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha movilizado 183 millones de euros en la provincia desde 2019 para garantizar el ciclo integral del agua y dar respuesta a una de las principales necesidades de la provincia como en el caso de la EDAR de La Herradura".

Díaz ha puesto en valor que el presupuesto para 2026 contempla más de 17 millones de euros adicionales para seguir avanzando en esta materia.

Entre las obras previstas destacan la primera fase de la concentración de vertidos de los municipios de la Vega Sur, con 7,5 millones de euros; la agrupación de vertidos de Dílar a la EDAR Los Vados con 6,1 millones; la segunda fase de la agrupación de vertidos de Cájar y Monachil a la EDAR Sur, con 2,4 millones; la remodelación y puesta en marcha de la ETAP de Los Palmares en Molvízar, con más de 800.000 euros o la finalización de la rehabilitación de la EDAR de Colomera, con 197.000 euros.

Además, la candidata 'popular' ha puesto el acento en nuevas actuaciones, como los proyectos para optimizar el uso de aguas regeneradas en la Costa Tropical, la mejora del abastecimiento en comarcas como la Contraviesa, o la culminación de infraestructuras en el área metropolitana como las obras de la agrupación de vertidos de Pulianas, Jun y Güevéjar. "Seguimos con más inversiones, más planificación y más soluciones para garantizar el tratamiento del agua en toda la provincia", ha afirmado.

Díaz también ha resaltado la planificación del Gobierno de Juanma Moreno, con medidas como los decretos de sequía o el impulso a proyectos de reutilización de agua para el regadío, "con una hoja de ruta clara, que garantiza la sostenibilidad y oportunidades para nuestros agricultores", ha señalado.

Frente a esto, la candidata del PP ha exigido al Gobierno de España que cumpla con sus competencias en materia hídrica y ejecute las infraestructuras pendientes en la provincia. "Granada no puede seguir esperando", ha advertido, recordando la nefasta gestión de las canalizaciones de Rules, "que ha obligado a los regantes a financiar las obras, ante lo que el Gobierno de Juanma Moreno les tiende la mano".

Para Rocío Díaz, "lo que está en juego el 17 de mayo es seguir avanzando o volver atrás". "Continuar por este camino que va a seguir transformando nuestra provincia solo es posible con un apoyo mayoritario al proyecto de Juanma Moreno, el único que asegura estabilidad y futuro para Andalucía", ha concluido.