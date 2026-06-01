Los vinos fortificados del 'Cinturón del Sol' se alían en Vinoble Jerez (Cádiz) para ser patrimonio de la Unesco

María José García-Pelayo, junto a Vito Bentivegna, director del Instituto del Vino y del Aceite de Sicilia, Bernard Rouby, presidente de Vins doux Naturels France, Titos Francis, director de D. O Samos, y César Saldaña, presidente del Consejo Regulador - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de Jerez de la Frontera ha acogido este lunes 1 de junio una reunión de trabajo de los territorios de Marsala (Sicilia), Samos (Grecia), Denominaciones de Origen de Vinos Dulces Naturales del sur de Francia y Denominación de Origen del Marco de Jerez para avanzar en la candidatura de los vinos fortificados del 'Cinturón del Sol' como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Con ella se pretende obtener el reconocimiento de la fortificación como legado transmitido durante siglos, técnica enológica, cultura de comunidad, memoria de oficios, expresión social y parte de la identidad de territorios mediterráneos que han estado históricamente abiertos al mundo, ha explicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Este encuentro de trabajo se ha producido en el marco de la celebración de Vonoble 2026 en Jerez, contando con la asistencia de la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo, además de Vito Bentivegna, director del Instituto del Vino y del Aceite de Sicilia, Bernard Rouby, presidente de Vins doux Naturels France, Titos Francis, director de D. O Samos, y César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de Jerez.

Esta ha sido la tercera sesión de coordinación tras los encuentros mantenidos en Sicilia y en París, sobre un proyecto que nació por iniciativa de Marsala en 2024 y que ha ido tomando cuerpo a través de un proceso de cooperación institucional con el objetivo de entender el vino no solo como una actividad económica sino también como cultura, paisaje, conocimiento y patrimonio vivo.

"Creo que este acto es muy importante para los vinos fortificados, para Europa y por supuesto para Jerez. Espero que dentro de muy poco la Unesco esté reconociendo estos vinos históricos que aquí están representados como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", ha aseverado la alcaldesa, quien ha hecho hincapié en que con ello "se pone en valor una seña de identidad tan importante como es el vino y todo lo que hace por unir a los territorios".

García-Pelayo ha hablado de los conocimientos compartidos y de las relaciones comerciales que se establecen "con una voz única para defender las preocupaciones que afectan también a los vinos fortificados", siendo Vinoble "punto de encuentro" para celebrar actos que son "importantes para el vino".

"No nos quedamos sólo en exponer el patrimonio vitivinícola que tenemos sino que también aquí se adoptan decisiones importantes", ha manifestado durante su intervención.

La Unesco ya ha reconocido manifestaciones vinculadas al mundo del vino. En patrimonio inmaterial, por ejemplo, se ha hecho lo propio con el método tradicional georgiano de elaboración en qvevri (o kvery) inscrito en 2013, y la Fiesta de los Viñadores de Vevey, en Suiza en 2016.

En patrimonio mundial, numerosos paisajes vitivinícolas han sido reconocidos por su valor cultural, como es el caso de Saint-Émilion, el Alto Douro, Tokaj, Lavaux, Piamonte, Borgoña o Champagne.

El Ayuntamiento ha señalado además que este domingo tenía lugar en el mismo contexto de Vinoble la firma de la Declaración de los Vinos Fortificados Históricos de Europa, un encuentro que reunía a representantes institucionales de las cinco regiones históricas productoras de vinos fortificados y que supone "un paso decisivo" en la cooperación entre territorios que comparten un legado vitivinícola milenario y una identidad cultural común en torno a los vinos fortificados.

Las regiones europeas de vinos fortificados históricos refuerzan su cooperación cultural y enológica y reconocen el valor universal de la cultura de la viña y del vino como instrumentos de relación, diálogo y colaboración entre territorios.

ÚLTIMA JORNADA DE VINOBLE

El Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos y Licorosos Vinoble afronta en el recinto de El Alcázar su última jornada.

Durante el sábado y el domingo las zonas expositivas y el área dedicada a la enogastronomía en el Patio de El Molino han vivido una intensa actividad con catas y experiencias en las que el público ha podido disfrutar de un programa con nombres propios como Javier Muñoz de La Carboná, Juanlu Fernández de Lu, Cocina y Alma, Israel Ramos de Mantúa o los expertos en vinos Juancho Asenjo o Sara Jane Evans, entre otros nombres.

Como colofón al fin de semana, los Claustros de Santo Domingo acogían una cata maridada con el sumiller Juan Ruiz de Henestrosa como protagonista, junto a Iván Llanza de Fundación Osbone, y en la que unas 180 personas aproximadamente pudieron disfrutar de un menú de platos gaditanos maridado con vinos del Marco, de Portugal y de Málaga.

En su última jornada, Vinoble propone en sus catas precisamente un viaje por los Vinos Fortificados del Mediterráneo Unesco, una aproximación a la nueva familia de los vinos oxidativos franceses o el recuerdo de la labor de los capataces de Jerez como guardianes del tesoro, entre otras.

Además en el Patio del Molino serán protagonistas los vinos y los vinagres de Jerez en la elaboración de la cocina, el caviar de Riofrio o la cocina del Parque Natural de Los Alcornocales como algunas de las experiencias enogastronómicas de las que disfrutar en este último día de Vinoble 2026.