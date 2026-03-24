Unos 1.200 mayores y personas con discapacidad disfrutarán de Semana Santa en tribuna de la plaza de la Marina de Málaga

Archivo - Salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo, 'El Cautivo', por la calles de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, en colaboración con la Agrupación de Cofradías, vuelve a poner un año más a disposición de mayores y personas con discapacidad de la ciudad la posibilidad de disfrutar de la Semana Santa mediante la habilitación de dos espacios en las tribunas del recorrido oficial con la previsión de que puedan acercarse unas 1.200 personas durante toda la semana. Ambas tribunas se encuentran ubicadas en la plaza de la Marina.

La tribuna para las personas mayores, implantada en el año 2007, cuenta con 100 sillas y se enmarca en el programa municipal de 'Promoción de un espacio de ocio para las personas mayores' que tiene como objetivo favorecer la participación social y prevenir la soledad y aislamiento social.

Esta iniciativa está vinculada a los principales eventos que se celebran en la ciudad, con el objetivo de que las personas de más edad participen de forma activa, al igual que ocurre en el Carnaval o en la Feria de Málaga a través del Carnaval de las Personas Mayores y la caseta de El Rengue, respectivamente.

Así lo han informado este martes la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, junto a los ediles de Seguridad, Avelino Barrionuevo; Movilidad, Trinidad Hernández; Derechos Sociales, Francisco Cantos; y Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles; y el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, José Carlos Garín.

En total, se van a repartir 700 invitaciones, cien por cada uno de los días de desfiles procesionales desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.

La distribución de las mismas se ha realizado a través de las 69 asociaciones y entidades que forman parte y participan de forma activa en las mesas de debate del Consejo Sectorial de las Personas Mayores, así como de diferentes colectivos de personas mayores, centros residenciales de la ciudad y entidades con proyectos de colaboración con la Sección de Personas Mayores del Área de Derechos Sociales.

Esta iniciativa se lleva a cabo con la colaboración de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, que facilita la instalación de la tribuna y las sillas. Por su parte, el Ayuntamiento contrata los servicios de vigilancia, control de acceso y limpieza.

Junto a la tribuna para las personas mayores, como años anteriores el Consistorio también habilitará un espacio para facilitar que las personas con discapacidad y sus acompañantes puedan presenciar los desfiles procesionales, gestionado por Cruz Roja, que se encarga de atender las llamadas de las personas que quieren asistir (teléfono 677405086) y de organizar el transporte y acompañarlas.

En este caso, serán 500 las invitaciones durante toda la semana para acceder a este espacio accesible ubicado también en la plaza de la Marina, que contará con el apoyo de ocho voluntarios y dos responsables cada día.

Además, la Diputación Provincial colabora con el acceso de las personas participantes a los aseos adaptados en su sede de la plaza de la Marina. Este proyecto se enmarca en el eje estratégico 'Autonomía personal y vida independiente' del II Plan Estratégico de Accesibilidad Universal de la ciudad de Málaga.