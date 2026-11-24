Archivo - La candidata de Frente Amplio por Málaga al Congreso, Eva García Sempere, interviene en una rueda. Imagen de archivo. - IU - Archivo

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata por Málaga del Frente Amplio Andaluz, Eva García Sempere, ha defendido que la ampliación del permiso por fallecimiento que aprueba este martes el Consejo de Ministros "tiene el sello" de la coalición. En esta línea, ha lamentado la posición del PSOE durante la campaña electoral "defendiendo propuestas que cuando los partidos de la coalición estaban en el Gobierno, los socialistas rechazaron".

"El PSOE se disfraza de Ché Guevara en elecciones pero después sale el espíritu de García Page. En las elecciones, cuando uno se presenta a la campaña electoral, tiene que entender que el programa es un compromiso que adquiere con la ciudadanía", ha criticado García en una nota remitida por al coalición.

En una entrevista en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur, la candidata malagueña ha recordado que el impuesto a las grandes fortunas del 3% anual sobre el patrimonio neto individual de aquellos que superen los 50 millones de euros es una iniciativa que ha presentado la coalición "en más de una ocasión durante los últimos años ya que ayudaría a garantizar y ampliar los servicios públicos".

En la misma línea, ha recordado que cuando la formación está en el Gobierno "se consiguen importantes beneficios para mejorar la vida de la gente" y ha puesto de ejemplo la medida aprobada hoy en el Consejo de Ministros en la que se amplían los permisos de fallecimiento o la ampliación de derechos de paternidad.

García Sempere ha defendido el programa de la coalición en materia de vivienda que bajo el lema 'Un voto como una casa' y ha pedido "no solo la expropiación de pisos a fondos buitre que especulen con la vivienda sino que para bajar de forma inmediata los precios reclama el establecimiento de zonas tensionadas para poner un tope directo a los precios del alquiler".

"Es una medida que no es sólo un titular, es la medida probablemente más inmediata que tengamos para poner viviendas de manera inmediata y urgente a disposición de aquellas personas que necesitan una vivienda", ha defendido la aspirante a la Cámara Baja.

García Sampere ha explicado que la medida está dirigida a aquellas empresas que "usan la vivienda como un bien de especulación pero que con estas medidas lo que busca que es que los ciudadanos tengan una seguridad en el acceso a la vivienda".

En relación a los pequeños autónomos, García Sempere ha defendido la necesidad de eliminar una parte importante de las trabas burocráticas, así como dar agilidad a los trámites que requieran. Asimismo, ha defendido que aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros, que actualmente disfrutan durante los dos primeros años de una tarifa plana, ésta "sea indefinida en el caso de que no aumente la facturación".

Asimismo, la candidata ha apostado por medidas que impidan la subida del precio del alquiler para que "puedan desarrollar su negocio sin el miedo a un incremento de los precios".