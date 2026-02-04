Unas 300 personas están aisladas en zonas rurales de Ronda (Málaga) por daños ocasionados por el temporal en caminos

Vista de la zona rural de La Indiana, en Ronda, anegada por la crecida del río y donde se habían realizado desalojos preventivos. - FB AYUNTAMIENTO DE RONDA

La alcaldesa destaca que las medidas preventivas en núcleos rurales y la coordinación entre administraciones ha evitado incidencias graves

RONDA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de la ciudad malagueña de Ronda debido al temporal de lluvia que viene azotando a la comarca de la Serranía este miércoles, donde permanece activo un aviso rojo por precipitaciones.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Mari Paz Fernández, que ha destacado que todas las actuaciones preventivas, especialmente las orientadas a evacuar de forma preventiva a personas de zonas inundables, han conseguido que no se hayan producido incidencias graves.

Fernández ha recordado que desde el Ayuntamiento se viene trabajando en acciones preventivas en zonas rurales durante toda la noche y toda la mañana de este miércoles, así como con reuniones con el 112, con la delegada provincial y con la Policía Local.

"Sabíamos que iba a haber problemas de inundaciones. Ayer --este pasado martes-- se desalojaron a 20 personas en La Indiana, algunas de ellas están alojadas en un hotel de nuestra ciudad. Lo que estaba previsto es que se inundara y eso ha pasado", ha dicho la regidora.

A renglón seguido ha cuantificado en 300 las personas que han quedado aisladas en zonas rurales como Llano de la Cruz, Los Frontones y Fuente de la Higuera. Desde el Consistorio de Ronda han precisado que el aislamiento se debe a la afectación a caminos y accesos a viviendas cercanos a cauces crecidos, e incluso a personas que declinaron abandonar sus viviendas.

En cuanto a las actuaciones preventivas de desalojo de unas veinte personas en zonas como La Indiana o Navares y Tajares, la regidora ha zanjado: "Todas estas actuaciones preventivas han hecho posible que no haya incidencias graves".

La alcaldesa ha agradecido la colaboración ciudadana, y ha incidido en que se sigan las recomendaciones del 112, especialmente la de evitar los desplazamientos innecesarios: "Hay muchos carriles que están cortados, hay desprendimientos en las zonas rurales y eso ya se sabía que iba a pasar. Anunciarlo, hacer acciones preventivas, que la ciudadanía colabore, hace posible que no tengamos incidentes graves", ha expuesto.

INCIDENCIAS EN LA ZONA URBANA

En cuanto a la propia ciudad de Ronda, Fernández ha dicho que en la zona urbana las incidencias no han sido graves, si bien ha enumerado algunas como la del tramo de calle Jérez-Parque del Sur, cortado por desprendimientos. También se han desprendido algunas cornisas y tejados, así como se ha producido el desprendimiento de un falso techo en una casa, y se ha registrado algún hundimiento en alguna calle.

La alcaldesa ha agradecido la labor del 112 y del Gobierno andaluz, "porque ha hecho que todos estemos coordinados, que todas las acciones preventivas estén discurriendo para que no ocurra ningún incidente grave".

Por último, ha vuelto a pedir precaución, evitar desplazamientos que no sean necesarios, y alertar a la Policía Local o al 112 en caso de emergencias graves.