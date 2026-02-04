Evacuados vecinos de dos urbanizaciones de Jimera de Líbar por la crecida del río Guadiaro

Archivo - Jimera de Líbar, municipio de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de dos urbanizaciones de la localidad malagueña de Jimera de Líbar, en la comarca de la Serranía de Ronda, han sido evacuados este miércoles debido a la crecida del río Guadiaro por las fuertes lluvias que caen en la zona sobre la que actualmente está vigente un aviso rojo por esta inclemencia meteorológica.

Así lo ha informado el alcalde de la localidad, Francisco Javier Lobo, a Europa Press, en una conversación en la que ha explicado que el río "crece poco a poco", y ha expresado su esperanza de que en torno al mediodía cesen las lluvias.

En cuanto a las urbanizaciones, ha explicado que se trata de dos núcleos que están "pegadas al río" y a las que ahora no se puede acceder "porque la calle se ha convertido en un río completamente, está incomunicado al menos por la parte de arriba".

A renglón seguido ha especificado que no queda ningún vecino en la zona: "Tenemos hospedados en el hotel del pueblo a los que no tenían vivienda", ha dicho en referencia a dos personas extranjeras, mientras que el resto se han quedado con familiares y amigos del pueblo. En total han sido unas 15 personas las desalojadas de este lugar.

El alcalde también ha explicado que en la mañana de este miércoles el Ayuntamiento ha tapiado con rasillones de obra de un metro de altura las viviendas de estas urbanizaciones que están del lado del río.

DESBORDAMIENTO DEL GUADALHORCE

De otra parte, el río Guadalhorce también se habria desbordado en algunas zonas de la comarca de Antequera, según información aportada por el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco.

Así, en un video comunicado publicado en las redes sociales del Consistorio, el alcalde de este municipio, Juan Antonio Gallardo, explica que, tras una visita al pueblo y sus diseminados, "hay algunos puntos conflictivos como la rotonda de Paneque, en la Junta de los Ríos".

Así, señala que en este lugar se ha desbordado, al igual que por el puente de San Antonio, "donde el río está al límite". El regidor ha dicho que "si sigue el tiempo como está, todo está bastante controlado".