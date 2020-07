El 48,5% de médicos de Málaga dice que no tenía medidas de protección adecuadas en el pico alto de COVID, según encuesta

MÁLAGA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 48,5 por ciento de los médicos reconoce no haber tenido medidas de protección adecuadas en los meses más difíciles de la pandemia provocada por el coronavirus --marzo y abril--; mientras que el 51,5 por ciento afirman que tuvieron la protección correcta.

Así se desprende la encuesta para estos profesionales en relación al COVID-19 realizada por el Colegio de Médicos de Málaga a la colegiación del 11 al 25 de abril con el objetivo de mostrar la realidad en los momentos más duros de la pandemia provocada por la COVID-19.

Según han explicado en un comunicado, el colegio realizó este estudio para ver cómo ha afectado la pandemia del coronavirus, destacando varios aspectos como su situación laboral, las medidas adoptadas en su trabajo y de una manera más personal, el padecimiento de la enfermedad en ellos mismos o en su familia (convivientes).

El acceso a las medidas de protección "era y es fundamental" para evitar el contagio del profesional sanitario, "cuestión que es de enorme relevancia si pensamos que, por un lado, la alta exposición a pacientes infectados aumenta la probabilidad de contagio lo que implica un doble riesgo: uno a nivel personal, sufrir los efectos de la pandemia, y, por otro lado, un riesgo social, al dejar sin poder desarrollar su actividad cuando es más necesaria".

Asimismo, desde el Colegio de Médicos han indicado que el acceso a los test para detectar la presencia de SARS-CoV-2 "es clave para evitar la propagación del virus". En las encuestas realizadas entre el personal activo, a un 42,6 por ciento "no se les realizó el test a pesar de haber tenido contacto con enfermos sospechosos o positivos".

Tan solo al 25,3 por ciento se le practicó la prueba y al 32 por ciento restante no se le hizo al no haber estado cerca de casos con sospecha de COVID-19.

En el sondeo se ha tenido en cuenta no sólo al profesional sino también la repercusión en su familia, por lo que se les preguntó si los convivientes habían dado positivo o no. El 23,5 por ciento de los profesionales a los que se les realizó el test dieron positivo y un 4,6 por ciento no tenía el resultado a la fecha de realización de la encuesta.

En el caso de profesionales con test positivo, la prueba a sus convivientes se llevó a cabo en el 44,3 por ciento de los casos y porque presentaban síntomas (30 por ciento).

La encuesta se envió por correo electrónico a más de 8.200 colegiados de Málaga y provincia, de los que respondieron 1.136, lo que supone un 14 por ciento de la colegiación. Desde el punto de vista geográfico, los encuestados representan de manera proporcional a la provincia.

En cuanto a la titularidad de los centros de trabajo, el 60,7 por ciento de los profesionales realizan su trabajo solo en centros públicos, el 31,9 por ciento sólo en centro privados y el 7,5 por ciento en ambos --ejercicio mixto--.

Por otro lado, el 86,1 por ciento aseguró mantener la actividad laboral, siendo un 77,7 por ciento de los encuestados los que estaban llevando a cabo su labor de forma presencial lo que conlleva la posibilidad de contagio por exposición directa de los profesionales.

El 90 por ciento de los profesionales viven con más personas en sus domicilios, lo que significa que podían estar expuestas a un contagio más probable. Un 33,5% de los profesionales tiene convivientes que también son profesionales sanitarios.

La edad media de los encuestados es de 51 años, sin que haya diferencia significativa por sexo pues respondieron prácticamente por igual hombres y mujeres.

La encuesta ha sido analizada por el asesor estadístico del Colegio de Médicos, Francisco Téllez, a raíz de una idea de la doctora Blanca Panero --que ha realizado el formulario de preguntas-- y ha contado con la coordinación del vicepresidente de Cultura del colegio, el doctor Pedro Navarro.