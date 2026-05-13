Abascal asegura que Marlaska "está condenando a muerte" a los agentes: "Los políticos deben pensar en los buenos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención a medios en Mijas (Málaga) - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

MIJAS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este miércoles la gestión de la lucha contra el narcotráfico del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha calificado como "un ministro tramposo, desaprensivo y sin escrúpulos" a raíz de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en la costa de Huelva.

"Está condenando a la muerte a los servidores públicos, les ha privado de los medios materiales y jurídicos para responder a los narcotraficantes. Ya es hora de que los políticos dejen de pensar en los malos y piensen en los buenos", ha señalado en una atención a los medios en Mijas (Málaga) tras ser preguntado por las palabras de Marlaska donde mostraba su "dolor y rabia" por el suceso.

Asimismo, el dirigente nacional de Vox ha asegurado que las fuerzas de seguridad "tienen miedo" a la hora de actuar contra el narcotráfico "porque no saben si van a ser respaldados por las instituciones". "Mientras los guardias y los policías tienen miedo, los narcos no tienen ningún miedo", ha subrayado.

Por otro lado, Abascal ha reaccionado a las declaraciones del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido "dotar de más medios a los Cuerpos de Seguridad el Estado, pero sin que sean letales".

"Que sean letales o no para los malos es irrelevante, lo que queremos es que sean medios vitales para que los guardias civiles puedan seguir viviendo", ha afirmado Abascal. Y ha añadido que "si hay un narco que acaba hundido en el fondo del mar, pues se lo habrá buscado".

"Me preocupa que el señor Feijóo, que si los españoles quieren, tendrá una responsabilidad importante en el futuro de España, no sea capaz de salir del discurso de la corrección política, no sea capaz de ponerse al lado de la sociedad", ha señalado.

En paralelo, el presidente de Vox ha señalado que" está convencido" de que los sindicatos de guardias civiles "no van a callarse" ya que "saben que ejercen una profesión de riesgo".