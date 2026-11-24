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MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y 42 Málaga Fundación Telefónica han abierto este martes las inscripciones para Homecoming Day, una jornada gratuita de puertas abiertas que se celebrará el sábado 5 de diciembre, de 12,00 a 18,00 horas, en las instalaciones de Tabacalera, en la avenida de Sor Teresa Prat, 15.

La jornada se enmarca en la campaña conjunta 'Nada es increable', que busca acercar la tecnología a nuevos públicos y dar a conocer las oportunidades de formación, innovación y desarrollo profesional del ecosistema digital malagueño.

Está dirigida a toda la ciudadanía, sin necesidad de conocimientos previos, y propone una programación participativa que combina tecnología, creatividad, aprendizaje y entretenimiento, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Durante seis horas, las personas asistentes podrán recorrer distintos espacios y participar en experiencias diseñadas para acercar la tecnología de forma práctica y dinámica, como estaciones de robótica, retos colaborativos de realidad mixta, demostraciones en directo de impresión 3D o retos con inteligencia artificial.

El programa incluirá también charlas con profesionales y creadores de referencia de la divulgación tecnológica, talleres prácticos orientados a la empleabilidad y una jam creativa para quienes quieran trabajar en equipo y adentrarse en el diseño y la programación. Además, estudiantes de 42 Málaga Fundación Telefónica compartirán en primera persona su experiencia de aprendizaje en el campus.

La jornada se completará con música en directo, una sesión de DJ y una zona de ocio. El programa completo y los nombres de las personas invitadas se darán a conocer en los próximos días.

Homecoming Day está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y el Campus 42 Málaga de Fundación Telefónica.

Por otro lado, han detallado que Homecoming Day pone en valor la colaboración entre el Polo Nacional de Contenidos Digitales y 42 Málaga Fundación Telefónica, dos espacios que comparten el propósito de impulsar el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de talento en las nuevas industrias digitales.

Con esta jornada, ambas entidades abren sus instalaciones a la ciudadanía y refuerzan el posicionamiento de Málaga como ciudad de referencia en innovación, tecnología y talento digital.

Por último, han recordado que las inscripciones se abren este martes 24 de noviembre, a través de la web www.homecoming-day.es. La participación es gratuita, previa inscripción y hasta completar aforo.