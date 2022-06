La Abogacía de Málaga celebra esta semana el I Congreso Andaluz del Turno de Oficio

Se abordarán las reivindicaciones de los abogados de turno de oficio y reclamarán el compromiso político en materia de justicia

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía de Málaga, en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, ha organizado para los días 16 y 17 de junio, el I Congreso Andaluz del Turno de Oficio 'Miguel Chito Gómez', que reunirá a los abogados andaluces de turno de oficio en la malagueña sede colegial.

En esta cita se incidirá en cuestiones de interés para el turno de oficio andaluz y abordará la problemática que afecta a este, planteando diversas reivindicaciones en materia de justicia y turno de oficio. Además, servirá para compartir experiencias, preocupaciones y, en definitiva, para buscar la mejora del turno de oficio.

Durante el acto de inauguración, que tendrá lugar el jueves 16 de junio a las 9.30 horas, intervendrán la delegada del Gobierno andaluz en Málaga en funciones, Carmen Casero; el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre Prados; el presidente de Cadeca y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, Federico Fernández Rodríguez, y el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González Martín.

Desde el Colegio de Abogados de Málaga recuerdan en un comunicado que las competencias en materia de justicia están transferidas a las Comunidades Autónomas desde 1997, por lo que es la Junta de Andalucía la responsable en materia de justicia gratuita, entre otros asuntos, los módulos de pago de las actuaciones de turno y guardia. Por ello, han considerado importante crear un foro de abogados andaluces de turno de oficio para debatir, canalizar las demandas y plantear reivindicaciones.

En efecto, han destacado que "son múltiples los problemas que acucian a la abogacía de oficio", apuntando "al cobro de las actuaciones en la jurisdicción penal; la baja remuneración del trabajo del letrado; la falta de igualdad en la concesión de la designación de letrado a nivel andaluz; la inexistencia de directrices para evitar desigualdades en las decisiones a la hora de obtener el abogado de oficio; o tener que asumir la defensa de un individuo tenga o no derecho a la asistencia jurídica gratuita, llevando todo el procedimiento sin que le pague la administración competente y, si el cliente no tiene fondos, sin que nadie finalmente pague". En resumen, tramitaciones administrativas que "no son coherentes", han dicho.

Sobre esto, han recordado que "después de 14 años, desde la Abogacía de Málaga se está negociando con la Junta de Andalucía la actualización de los baremos", lo que el decano Salvador González ha considerado "un paso adelante" para que se reconozca por la Junta "la necesidad de una actualización permanente y periódica de la compensación que perciben los abogados de oficio". Asimismo, el pasado viernes 10 de junio, se publicó en el BOJA la Orden de 31 de mayo de 2022, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de guardia por los profesionales de la abogacía.

REIVINDICACIÓN POLÍTICA

Aprovechando el contexto de campaña electoral en Andalucía, el congreso dará comienzo, a las 10.00 horas, con la ponencia 'Compromiso político con el turno de oficio', en la que participarán miembros de los diferentes partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía. Esta sesión estará moderada por Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga.

Con este encuentro se busca un compromiso de los políticos con la justicia, ha dicho González, quien ha advertido de que se les interpelará para conocer su apuesta en materia de justicia, "ya que en sus programas electorales no abordan esto con detenimiento". A su vez, desde la Abogacía se quiere trasladar "la problemática a la que se enfrenta a diario el turno de oficio", así como sus reivindicaciones.

La jornada proseguirá con las sesiones 'Ética y buenas prácticas en el turno de oficio', 'Justificación y Liquidación en el turno de oficio' y 'Nuevos turnos especializados'.

SEGUNDA JORNADA

El I Congreso Andaluz del Turno de Oficio 'Miguel Chito Gómez', que nace también como homenaje al abogado malagueño fallecido en 2021, continuará el viernes 17 de junio abordando otros temas relacionados con el turno de oficio como 'La problemática de las costas en el turno de oficio. ¿A quién pertenecen?' y 'El futuro del turno de oficio a debate'.

El Congreso finalizará tras la lectura de las conclusiones, que correrá a cargo del decano de Málaga, Salvador González, y la diputada del turno de oficio de Málaga, Regina Apalategui. "Tenemos la necesidad de poner en valor el trabajo del turno de oficio, un trabajo de calidad, que no siempre está bien considerado y que, en términos generales, está muy bien desarrollado", ha señalado al respecto el decano.

De hecho, el turno de oficio supone para la abogacía una manera de entrar en el mercado, y en algunos lugares, sobre todo en partidos judiciales pequeños, puede ser un medio de vida o una fuente de ingresos importante, han destacado desde el Colegio de Abogados malagueño, que ha apuntado que a través de este turno, las personas con menos recursos pueden acceder a la justicia.

En el caso de la provincia, actualmente hay 1.867 abogados adscritos al turno de oficio, que cada año atienden unos 38.000 expedientes. De ellos, el 52% son penales, el 10% corresponde a violencia de género, el 16% civil, el 14% familia, y el resto laboral y contencioso-administrativo.