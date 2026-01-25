La Abogacía de Málaga lamenta "profundamente" el fallecimiento de Ramón Ángel Gómez Villares

Archivo - Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE EL CASAR - Archivo

MÁLAGA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Abogacía de Málaga ha emitido un comunicado en el que lamenta "profundamente" el fallecimiento en la madrugada de este sábado de Ramón Ángel Gómez Villares, otrora diputado de la citada Junta de Gobierno del Colegio durante la década de los años noventa y Medalla de Honor de la Ilustre Corporación.

En un comunicado de prensa remitido a Europa Press, han especificado que Ramón Ángel es, además, padre de los compañeros Santiago, Ramón Ángel, Nicolás y Joaquin José Gómez-Villares Pérez-Muñoz, a quienes han trasladado, junto a toda su familia, "nuestro más sincero pésame y acompañamiento en estos momentos de dolor".

En contexto, el velatorio se encuentra instalado en la Sala 1 del Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) y la ceremonia religiosa tendrá lugar este domingo a las 17,00 horas en la capilla 2 del Parque Cementerio.