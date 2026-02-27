Acosol avanza en las obras de la autovía del agua a su paso por Torremolinos (Málaga)

Los carriles interiores en ambos sentidos de la avenida Alcalde Miguel Escalona entre la rotonda de la gasolinera Repsol de El Pinillo y la rotonda intermedia en dirección a Benalmádena estarán cortados por esta obra desde el lunes 2 de marzo. - ACOSOL

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La obra de urgencia para la rehabilitación de la red de abastecimiento de agua potable en alta entre las ciudades malagueñas Benalmádena y Torremolinos que ejecuta Acosol con la colaboración de la Junta de Andalucía avanza a buen ritmo. Esta semana se está llevando a cabo en Torremolinos la conexión de la red en la rotonda de la Repsol en la avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada y a partir de la próxima semana los trabajos continuarán en la propia avenida, desde esta rotonda y hasta la siguiente rotonda Alcalde Miguel Escalona Quesada.

En este sentido ha informado Acosol, que detalla que a partir del 2 de marzo, está previsto que la obra continúe su curso entre la rotonda de Repsol y la rotonda intermedia de la avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada, por lo que se cortará parcialmente el tráfico en ambos sentidos.

Concretamente, se inhabilitarán los carriles centrales en ambos sentidos (los más unidos a la mediana), quedando abiertos al tráfico el carril exterior en ambos sentidos. Esta actuación está previsto que se desarrolle hasta antes de Semana Santa, cuando la obra parará durante esta celebración.

Con un presupuesto total de 13.668.764,98 euros y ocho meses de ejecución de los trabajos, esta actuación, en la que colaboran para su puesta en marcha tanto Acosol como la Junta de Andalucía, pretende poner fin a los problemas y averías aparatosas que se estaban sucediendo a lo largo de este tramo de la red de abastecimiento en alta.

Este tramo de la red, con una antigüedad de más de 40 años, se inhabilitó en este 2025 para reducir el riesgo con una instalación provisional hasta que finalicen los trabajos de estas nuevas obras que se acometen para mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable en Benalmádena y Torremolinos.

NUEVO TRAZADO DE RED DE SEIS KILÓMETROS: AGUA POTABLE Y REGENERADA

La obra va a consistir en la sustitución del tramo actual por otra tubería de fundición dúctil de 800 mm que discurrirá por un nuevo trazado de aproximadamente seis kilómetros (de los cuales unocorresponde a Torremolinos, y los cinco restantes a Benalmádena), así como tres conexiones con las redes municipales de Benalmádena y Torremolinos, de las cuales dos son de 400 mm y una de 200 mm.

Además, se instalará paralelamente la red de agua regenerada, que conectará con el municipio de Torremolinos, con la idea de reducir consumo de agua potable y poder utilizar agua regenerada tanto para el riego como el baldeo público y privado cuando se logren todas las autorizaciones para ello, en las que está trabajando Acosol en colaboración con todos los municipios de la Costa del Sol Occidental y la Junta de Andalucía.

Esta actuación fue sometida a aprobación por parte del Pleno de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol el pasado 27 de junio de 2025 para declarar como de interés general, siendo aprobada por unanimidad dicha declaración, lo que ha permitido dar mayor agilidad a los trámites para su contratación y puesta en marcha. Además, está financiada por Acosol y la Junta de Andalucía, siendo a través del plan de inversiones de 349 millones de euros la parte de Acosol.