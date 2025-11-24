Acosol inicia en diciembre un nuevo tramo de la autovía del agua entre Benalmádena y Torremolinos (Málaga)

Mapa de la zona de actuación en Benalmádena y Torremolinos que contempla la actuación con el aprovechamiento de la antigua N-340 en las actuales avenidas del Sol y Antonio Machado (Benalmadena Costa) y Alcalde Miguel Escalona Quesada (Torremolinos). - ACOSOL

Acosol, la empresa pública de aguas dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ha adjudicado las obras para renovar el tramo afectado por frecuentes roturas, que atraviesa el termino municipal de Benalmádena en la zona de la Costa y de Arroyo de la Miel hasta El Pinillo en Torremolinos, por importe de 13.668.764,98 euros.

Según detallan en un comunicado, las actuaciones están cofinanciadas por Acosol y la Junta de Andalucía, y se incluyen en el plan de inversiones de 350 millones de euros de la empresa pública de aguas para hacer realidad proyectos y obras de mejora y ampliación de las infraestructuras hídricas necesarias.

En Benalmádena, la obra iniciará aproximadamente en la segunda semana de diciembre, se desarrollará en diversas fases y tramos para reducir al máximo la afección al tráfico. Se realizará, por tanto, un pequeño tramo antes de final de año, durante las festividades navideñas cesará y continuará en enero de 2026. Previamente, a partir de esta semana se realizarán una serie de catas y trabajos previos sobre el terreno que supondrá cortes puntuales de tráfico, aunque de poca duración.

En el caso del municipio de Torremolinos, los trabajos no tendrán lugar hasta finales del mes de enero de 2026 cuando inicien las actuaciones en su tramo correspondiente. No obstante, después del puente de diciembre, a partir del día 9 de diciembre, también se llevarán a cabo una serie de trabajos previos y catas en las zonas donde tendrán lugar las obras. Estas catas supondrán cortes puntuales durante el transcurso de las mismas.

TRAZADO ALTERNATIVO PARA EVITAR TRAMO DE AVERÍAS

Debido a la longitud del tramo afectado por frecuentes roturas, que atraviesa el municipio de Benalmádena en la zona de Benalmádena Costa y Arroyo de la Miel hasta El Pinillo en Torremolinos, se ha buscado una alternativa de trazado que enlace con tramos existentes de tubería de fundición dúctil, además, el trazado que se plantea aprovecha la plataforma de la antigua N-340, que son la avenida del Sol primero y la avenida Antonio Machado después en Benalmádena y avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada en Torremolinos.

Tras la adjudicación de estos trabajos, por parte de Acosol y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, su presidente Manuel Cardeña, y la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, han mantenido sendas reuniones con los alcaldes de los municipios afectados, Margarita del Cid (Torremolinos) y Juan Antonio Lara (Benalmádena), para mantener un diálogo y una coordinación permanente desde el punto de vista técnico e informativo para la óptima ejecución del proyecto.

UN TRAZADO DE SEIS KILÓMETROS

Tal y como ha explicado el presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, "la obra va a consistir en la sustitución del tramo actual por otra tubería de fundición dúctil de 800 mm que discurrirá por un nuevo trazado de aproximadamente seis kilómetros, así como tres conexiones con las redes municipales de Benalmádena y Torremolinos, de las cuales dos son de 400 mm y una de 200 mm".

"Estamos muy contentos por el inicio de las maniobras que van a garantizar un suministro más seguro, estable y eficiente para todos los vecinos", ha señalado Cardeña, mientras que la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha confirmado que el tramo que se va a sustituir entre Benalmádena, Arroyo de la Miel y su conexión con Torremolinos "coincide con el que más incidencias ha registrado en los últimos años, habiéndose producido hasta cuatro averías en el año 2024, con el consiguiente perjuicio tanto por el servicio prestado como por la seguridad, motivo por el que se ha declarado la urgencia de dicha obra; y celebraba que gracias a estos trabajos se reducirá el riesgo de futuras averías y mejorará el rendimiento de la red".

Además, desde Acosol se pide la máxima comprensión a todos los vecinos y vecinas de la zona porque son unas obras que supondrán unas "molestias obvias" como suele ocurrir en estos casos, pero con un firme objetivo: lograr la garantía de suministro de agua potable, mayor seguridad evitando el uso de tuberías de más de 40 años, y la instalación de la red de agua regenerada.

RED DE AGUA REGENERADA

Esta última, será otra tubería de menores dimensiones que discurrirá en paralelo por el mismo trazado que la tubería de abastecimiento y nutrirá de agua regenerada ambos municipios.

Así, se podrá aprovechar este agua para el riego y baldeo tanto público como privado cuando se logren todos los permisos y concesiones, en los que se está trabajando tanto por parte de Acosol como de todos los ayuntamientos de la comarca.

En el plan de inversiones de Acosol, de cerca de 349 millones de euros, se encuentran diversas partidas económicas para llevar a cabo diferentes mejoras, nuevas instalaciones y renovaciones tanto en la red de abastecimiento en alta como en saneamiento integral.

Esta obra es posible gracias a dicha estrategia en la que se continúa trabajando para llevar a cabo más actuaciones en beneficio de todos los vecinos y vecinas de la Costa del Sol Occidental.