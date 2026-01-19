Activan dispositivo de apoyo al equipo psicosocial de la Junta habilitado en estación María Zambrano

Imagen de la estación de Málaga, María Zambrano - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha activado un dispositivo de apoyo al equipo psicosocial de la Junta de Andalucía habilitado en la estación María Zambrano de la capital para atender a personas afectadas por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

A solicitud del servicio de emergencias 112 Andalucía, el Servicio de Protección Civil ha desplazado a tres miembros de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, a los que podrán sumarse más efectivos en caso de ser necesario, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En este sentido, el Consistorio ha puesto a disposición de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, todos los recursos de los servicios municipales de emergencia que puedan resultar necesarios para atender a las personas afectadas o colaborar en las labores de rescate en el lugar del accidente.

Además, el Ayuntamiento suspenderá todos los actos públicos previstos durante los próximos tres días --martes, miércoles y jueves-- en la línea del decreto de luto anunciado por el Gobierno desde las 00.00 horas del martes día 20 hasta las 24 horas de jueves 22. Durante este periodo, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta en señal de luto.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tiene previsto desplazarse esta tarde a Córdoba para acompañar a familiares de las personas malagueñas hospitalizadas.