El actor Antonio Banderas dice que el papa León XIV "es muy certero en sus opiniones" y "muy cercano"

El actor Antonio Banderas, participa en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', junto al Papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor malagueño Antonio Banderas se ha pronunciado este martes sobre el papa León XIV, tras participar este pasado domingo en el acto 'Tejer redes' con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte' en Madrid, y ha asegurado que el pontífice "es muy certero en sus opiniones, pero además es muy cercano".

"Se fija mucho en la profundidad de las cosas y no en lo superficial y eso es muy importante para la Iglesia actual", ha dicho Banderas, al ser cuestionado por los periodistas en Málaga por su participación en dicho acto, que ha calificado de "una experiencia preciosa".

"Lo que más me ha interesado de él ha sido su contenido. O sea, todas las cosas que ha dicho, cómo las ha dicho. Es un hombre que transpira una mezcla de humildad y sabiduría", ha expresado el también director y productor malagueño.

Ha destacado que "estudiándolo un poquito a la hora de prepararme mi discurso me ha hecho reflexionar mucho sobre mí mismo para tratar de decirle cosas que suponía que le iban a interesar" y, cuestionado por si con sus palabras en ese discurso podría lograr que viniera a la Semana Santa de Málaga, ha señalado: "No tengo ese poder, lo tiene la Semana Santa".

Además, ha asegurado que en el breve encuentro que mantuvieron en ese acto "él me dio la enhorabuena por las palabras y felicitó también a mi grupo --la compañía musical 'Godspell'-- que había actuado el sábado" en la Vigilia con los jóvenes.

Banderas ha realizado estas declaraciones en la bienvenida en el Teatro del Soho de Málaga a 'la dama de Broadway', Patti LuPone, con motivo del concierto que la artista dará este miércoles, tras el que será reconocida con el Premio LUX DUCTOR, galardón que entregará el propio actor.

Con una carrera impecable y convertida en un referente mundial, LuPone ha hecho historia en las tablas de Broadway y el West End de Londres, protagonizando importantes títulos, han informado desde el Teatro del Soho.

Al respecto, el actor ha dicho estar "encantado de dar la bienvenida, no ya a una estrella, a una magnífica actriz, cantante del teatro musical, pero sobre todo a una leyenda". "Patti LuPone probablemente es una de las leyendas más importantes de la historia de Broadway en toda su historia", ha expresado.

"Es una mujer que ha interpretado prácticamente todos los grandes papeles de la época que le ha tocado y todavía tiene una carrera por delante fabulosa", ha incidido Banderas, quien ha señalado "la coincidencia muy curiosa y es que hemos hecho obras las mismas obras pero nunca hemos trabajado juntos". "En el futuro seguro que trabajamos juntos porque somos todavía muy jóvenes", ha concluido.