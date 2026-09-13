Las actuaciones musicales protagonizan la agenda semanal cultural de la Diputación de Málaga

Archivo - Málaga.-Diputación programa su agenda cultural con actividades en Almáchar, Archidona, Alhaurín de la Torre y Carratraca - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado una programación cultural para la próxima semana protagonizada por las actuaciones musicales en la provincia. Talleres, teatro, documentales y exposiciones completan la agenda.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, continúa el ciclo de documentales en el Centro Cultural MVA el 17 de septiembre, a las 20.30 horas, con 'Almudena' (2025) de Azucena Rodríguez.

La escritora Almudena Grandes habla a través de sus propias palabras en este retrato íntimo. Sus entrevistas, conversaciones y apariciones públicas se entrelazan con los recuerdos de quienes compartieron su vida, especialmente su marido, el escritor Luis García Montero, además de familiares y amigos. Una representación construida desde la memoria y el afecto que reivindica la vigencia de su obra y de una escritora fundamental de la literatura española contemporánea. La entrada es libre hasta completar aforo.

El viernes 18 de septiembre a las 18,00 horas, la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) acogerá el espectáculo infantil de narración oral 'Las aventuras del pequeño pirata Serafín' dirigido por Alicia Acosta. Cuentacuentos dirigido a público familiar (ideal para niñas y niños de entre 4 a 9 años con sus padres). Se requiere inscripción previa.

La compañía portuguesa JAT (Janela Aberta Teatro) abre la programación teatral del último cuatrimestre del año en el Centro Cultural MVA el 18 de septiembre, a las 20.30 horas, con 'Cabo das Tormentas'. La obra, un mimodrama épico coral, combina teatro físico y texto. Inspirada en la figura del poeta portugués Luís Vaz de Camões (1524-1580), la representación entrelaza la historia de Portugal y Europa con los desafíos del presente, creando un poderoso diálogo entre los antepasados gloriosos y el mundo actual. Entradas disponibles en culturama.cliqueo.es

Las Fiestas Patronales de Villanueva del Trabuco contarán el 15 de septiembre con una noche dedicada a la música y al recuerdo de uno de los referentes de la escena musical española con 'El Tumbao Show', un espectáculo tributo al grupo El Barrio que llevará su ritmo y su energía a la Plaza del Prado. El concierto comenzará a las 00.00 horas y la entrada es libre.

El cantaor Jesús Méndez presenta en Álora el 19 de septiembre, a las 21,00 horas, su espectáculo 'Jerez'. Será en el Colegio Miguel de Cervantes y la entrada es libre hasta completar aforo. Nacido en Jerez, en este espectáculo ofrece en formato de recital, un recorrido por los cantes de su casa cantaora; pues es sobrino de la Paquera de Jerez. Méndez deleitará al público con cantes como La Soleá, La Siguerilla o la obligada Bulería entre otros palos del cante jondo.

Emilio Ortigosa lleva su espectáculo musical 'Dos tamborileros' a las Romería Nuestra Señora del Rosario del municipio de Humilladero, que se celebran el sábado 19 de septiembre. A las 10,30 horas saldrá desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Además, el domingo 20 de septiembre participará en la Romería de San Miguel de Torremolinos. A las 10,00 horas realizará un recorrido por el centro urbano del municipio.

Las fiestas de San Miguel de Torremolinos también contarán la actuación de Carlos Bravo y su espectáculo 'El flamenco a mi rollo'. Será el domingo, a las 16.00 horas, en Pinares Manantiales. El repertorio mezcla varios estilos como pop, salsa, bachata y flamenco, todo ello con su toque personal que las transforma en versiones únicas.

EXPOSICIONES

El espacio expositivo acoge, hasta el 17 de septiembre, una exposición que refleja el desarrollo de Andalucía desde la adhesión de España a la Unión Europea (UE), que se hizo efectiva en enero de 1986. Se trata de la muestra itinerante 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación', que puede visitarse en horario de 10,00 a 14,00 horas. Los días festivos están cerrados y la entrada es libre.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10,00 a 20,30 horas. La entrada libre hasta completar el aforo.

INT25. Se trata de una exposición de las diferentes obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025 y se podrá visitar en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación de Málaga hasta el 23 de septiembre. La entrada es libre y los horarios de visitas son: julio y agosto de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas. Septiembre de 10,00 a 20,00 horas.