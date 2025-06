Adaptan al español una herramienta que detecta alteraciones en habilidades cognitivas esenciales en los menores

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico formado por investigadores de la Universidad de Málaga y Alicante ha adaptado al castellano y validado de forma inédita la escala internacional 'Bdefs-CA Short Form' (Barkley Deficits in Executive Functioning Scale - Children and Adolescentes, versión corta), creada por Russell A. Barkley, uno de los neurocientíficos clínicos más influyentes en el estudio del TDAH, que, hasta ahora, no había sido homologada al contexto cultural y lingüístico español.

Se trata de un cuestionario dirigido a padres y tutores que evalúa posibles dificultades en las funciones ejecutivas de los menores de entre seis y 12 años, es decir, alteraciones en sus capacidades cognitivas, que son las encargadas de regular el comportamiento, organizar tareas, controlar impulsos, mantener la motivación o gestionar emociones, entre otros aspectos esenciales para un adecuado desarrollo académico, personal y social.

Las funciones ejecutivas son habilidades mentales complejas que permiten planificar, tomar decisiones, inhibir impulsos, mantener la atención, resolver problemas, recordar instrucciones o gestionar emociones, ha indicado la UMA en un comunicado.

"Son esenciales para la vida diaria y el correcto desarrollo durante la infancia y la adolescencia, ya que tienen un impacto directo en el rendimiento académico, la adaptación social y la salud mental", ha explicado las investigadoras de la Facultad de Psicología y Logopedia de la UMA Rocío Juárez y Rocío Lavigne, dos de las autoras de este trabajo, ambas del grupo de I+D+i en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en niños y adolescentes con Trastornos en el Neurodesarrollo 'NEAEplus'.

El resultado es una escala breve, rápida de cumplimentar, en español, de fácil aplicación y bajo coste, capaz de detectar de forma rápida y fiable posibles alteraciones en las funciones ejecutivas.

"Esto la convierte en un instrumento muy útil tanto en entornos clínicos como educativos, facilitado una primera aproximación a trastornos del neurodesarrollo como el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)", han añadido.

Así, disponer de esta herramienta en español con garantías psicométricas fiables es "fundamental" para que los profesionales de la psicología, la psicopedagogía, la educación y la salud puedan evaluar de forma precisa y, además, ésta permite mejorar la detección precoz de dificultades y facilitar la toma de decisiones, contribuyendo, por tanto, a "reducir desigualdades en el acceso al diagnóstico y a la intervención temprana".

Por último, han señalado que la versión española de la escala 'Bdefs-CA', que ha sido publicada en la revista científica 'Archives of Clinical Neuropsychology', ha sido realizada también por los investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Alicante Borja Costa e Ignasi Navarro.