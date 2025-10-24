Adelante Andalucía acusa al PP y a la Junta de "asfixiar" a la Universidad de Málaga "con un préstamo trampa"

Adelante Andalucía ha mantenido una reunión con representantes de la plataforma UMA x la Pública de la Universidad de Málaga - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado este viernes al Partido Popular de "asfixiar" a la Universidad de Málaga (UMA) y de haberle puesto "un préstamo trampa". Su grupo llevará al próximo pleno del Parlamento los problemas de financiación de la universidad malagueña.

En este sentido se ha pronunciado en la capital de la Costa del Sol tras mantener una reunión con la plataforma UMA x la Pública de la Universidad de Málaga, en la que, según ha explicado, han estado representados todos los sectores de la Universidad: estudiantado, profesorado, trabajadores y personal externalizado.

"Desde Adelante Andalucía lo tenemos muy claro. La Junta de Andalucía tiene que acabar ya con la asfixia en la que está sometiendo a la Universidad de Málaga. El PP y la Junta de Andalucía tienen un plan, robarle al pueblo de Málaga su universidad", ha expuesto García.

El líder del partido andalucista ha señalado que esta acción de PP y Junta la realizan "para que tengan negocio las tres universidades privadas que han autorizado en la provincia de Málaga. Porque su proyecto es destrozar la Universidad de Málaga".

García ha valorado que la UMA que se ha construido "con décadas y décadas de esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, de sus profesorados, de su estudiantado, de toda la sociedad malagueña. Y se la están cargando para que la gente tenga que estudiar en la privada".

"PRÉSTAMO TRAMPA"

En este punto de su intervención ante los medios, ha dicho que van a defender "con uñas y dientes" a la UMA y ha exigido a la Junta "que retire ese préstamo infame, ese préstamo trampa que está asfixiando --a la UMA--. Después de deberle millones y millones de euros a la Universidad de Málaga, ahora le dan un préstamo que después tienen que devolver con interés. Es una auténtica barbaridad".

Además ha anunciado que este tema lo llevará su grupo al pleno del Parlamento de Andalucía: "Vamos a llevar una pregunta al consejero exactamente y concretamente sobre la situación en la que está la Universidad de Málaga y cómo le están robando la universidad pública a los malagueños y a las malagueñas".

"Y vamos a oponernos desde Adelante Andalucía no solo al préstamo, no solo a estas medidas de asfixia, sino a la propia Ley de universidades que el PP pretende imponer con sus rodillos en el Parlamento de Andalucía para seguir con el plan de robarle la universidad a los malagueños, a los andaluces y, por supuesto, fomentar la universidad privada-negocio", ha concluido.