El PSOE denuncia en el juzgado la posible vinculación del Ayuntamiento de Córdoba con los carteles 'fake' de Ambrosio

Carteles anónimos en los que aparece la cara de Isabel Ambrosio colocados en el marco de la campaña electoral del 17M. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La que fuera alcaldesa de Córdoba y parlamentaria andaluza hasta la pasada legislatura, la socialista Isabel Ambrosio, ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia asegurando que hay un testigo que vio a otra persona colocando los carteles anónimos en los que aparece su cara y que buscan perjudicar al PSOE en la presente campaña del 17M y que luego dicha persona se montó en un coche con distintivos del Ayuntamiento de la capital cordobesa.

Así lo han confirmado a Europa Press desde el entorno socialista, detallando que la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Córdoba ha trasladado al juzgado de guardia la denuncia que también interpuso Ambrosio ante dicha instancia el pasado miércoles por los mismos hechos, al considerar la JEZ que pueden ser constitutivos de un delito electoral.

En relación con ello, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha informado de que este viernes ha registrado en el Consistorio una solicitud de investigacion interna y la preservación de imágenes de videovigilancia, en los que podría aparecer la persona que pegó dichos carteles, por la presunta comisión de hechos constitutivos de un delito electoral.

En dicha solicitud, el concejal ha expuesto que "es obligación de la administración velar por el uso correcto de los recursos públicos y garantizar la transparencia e imparcialidad institucional, especialmente en períodos de relevancia electoral, evitando que medios municipales sean utilizados para fines ilícitos o partidistas".

Ante ello, ha solicitado que se inicie "de forma inmediata" una investigación interna en el seno del Ayuntamiento para "esclarecer la participación del vehículo oficial mencionado y la identificación de la persona que hace uso de dicho vehículo y determinar las responsabilidades a que hubiera lugar".

Igualmente, ha pedido que se proceda al "visionado y análisis de las cámaras de seguridad municipales situadas en las zonas y alrededores donde se produjeron los hechos", entre los pasados días 12 y 13 de mayo.

Además, el portavoz socialista ha demandado que "se dicte orden expresa para que no se proceda al borrado o sobreescritura de las imágenes de dichas cámaras correspondientes a esas fechas, manteniéndose custodiadas de forma segura hasta que los hechos sean totalmente esclarecidos o sean requeridas por la autoridad judicial competente".

DENUNCIA JUNTA ELECTORAL ANDALUZA

Por su parte, la portavoz de la campaña del PSOE-A y candidata socialista por Jaén al Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha dado cuenta de el PSOE de Andalucía presentó ayer una denuncia a la Junta Electoral Andaluza por la cartelería contra los socialistas aparecida en Córdoba y también en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. En esta denuncia, que aún no se ha resuelto por parte del citado organismo, el PSOE-A pide el traslado a la Fiscalía de estos hechos por presunto delito electoral.

En cuanto a los carteles de Córdoba con la imagen de Ambrosio, la dirigente del PSOE-A ha subrayado que "hay testigos que han vinculado la pegada de carteles contra el PSOE de Andalucía al Ayuntamiento de Córdoba. Concretamente hay personas que han visto cómo lo hacían de madrugada bajando de un vehículo del Ayuntamiento".

Por eso, según ha señalado Férriz, han ampliado la denuncia, "incorporando la declaración de esta persona, para que se identifique si los datos que aporta corresponden al parque móvil del Consistorio de Córdoba", y "a esto se une que la Junta Electoral ha calificado el hecho como delito electoral y lo ha elevado al juzgado".

"La verdad --ha concluido Férriz-- es que se trata de un ejemplo más de la campaña fuera de toda ética que ha protagonizado el PP. No solo usando herramientas delictivas como esta, sino enfangando los temas y los mensajes, generando ruido y polémica, y todo para desmovilizar. Muy nerviosos tienen que estar, muy desesperados. El domingo veremos en las urnas que los andaluces y las andaluzas hablan claro y que piden cambio".