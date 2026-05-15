El Ayuntamiento de Córdoba anuncia acciones contra Ambrosio (PSOE) cuando concluya la causa de su denuncia por carteles

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado este viernes que desde el Consistorio se van a emprender acciones legales contra la exalcaldesa y exparlamentaria andaluza del PSOE Isabel Ambrosio para "reclamarle la responsabilidad" por el contenido de su denuncia asegurando que hay una persona que vio a otra colocando en el marco de la campaña electoral del 17M los carteles anónimos en los que aparece su cara y luego se montó en un coche con distintivo del Consistorio.

En un audio, el concejal ha manifestado que "es una vinculación absolutamente infundada, que no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo no tiene nada de cabeza", por lo que ha calificado de "un disparate" y ha remarcado que "a nadie se le ocurre que eso pueda tener visos ni de acercarse a la realidad".

En este sentido, "ante tamaño despropósito", el portavoz ha adelantado que el Ayuntamiento, "una vez que la causa de su denuncia concluya", se emprenderán acciones legales contra Ambrosio "por el contenido de esa denuncia, puesto que no tiene absolutamente sostén en la realidad, ni fundamento, y es un absoluto disparate", ha abundado el popular.

