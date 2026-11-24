El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha propuesto este martes un plan de protección para los pequeños autónomos que incluye la creación de una asesoría pública para ahorrar en gestorías privadas.

"Los pequeños autónomos han sido tradicionalmente olvidados por una parte de la izquierda, y los pequeños autónomos son clase trabajadora que levanta Andalucía con su esfuerzo diario", ha destacado el portavoz de la formación, José Ignacio García, en una atención a los medios en Benalmádena (Málaga).

Las principales medidas de este plan consisten en garantizar el derecho a las vacaciones, al permiso de maternidad y paternidad, y a las bajas por enfermedad con las mismas condiciones que el régimen general.

"Queremos que las cotizaciones y las cuotas sean proporcionales a los beneficios reales que tienen esos autónomos y que cuando no hay beneficio la cuota sea cero, evidentemente", ha añadido García.

Asimismo, la formación ha puesto el foco en la burocracia que ha señalado como "uno de los grandes impedimentos para este sector". Por ello, propone una ventanilla única para facilitar todos los trámites con la Administración. "Proponemos una asesoría pública para que los autónomos que tienen que hacer un montón de labores de contabilidad y de burocracia, que se tienen que gastar su dinero en asesorías, que muchas veces no tienen dinero para eso, que haya un servicio público que les garantice esos trámites a coste cero", ha manifestado García.