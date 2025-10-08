Adjudican por 283 millones la obra de la plataforma del tramo Valle del Genil de línea alta velocidad Antequera-Granada

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 283,3 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif AV, las obras de construcción de la plataforma del tramo Variante de Loja-Valle del Genil de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Antequera-Granada.

Tras esta adjudicación, que abarca un trazado de 7,9 kilómetros en el que más de una tercera parte discurre en túnel o viaducto, todos los tramos de la Variante de Loja (de 19 kilómetros) se encuentran con las obras adjudicadas, en ejecución o finalizadas, han informado en una nota.

Dotada de plataforma para vía doble en ancho estándar, esta variante reducirá los tiempos de viaje en las relaciones ferroviarias con Granada, a través de un nuevo trazado en el entorno de la localidad granadina de Loja diseñado con parámetros de alta velocidad.

En paralelo, se ha dado un nuevo impulso a las actuaciones para duplicar la vía en otros tramos de la LAV Antequera-Granada ya en servicio, con la licitación, por 8,5 millones de euros, de la adquisición de balasto que se destinará a un tramo de 46 kilómetros y la adjudicación de otro contrato para suministro de traviesas por 9,6 millones de euros (ambos contratos con IVA incluido).

Estas inversiones "reforzarán la capacidad de la infraestructura en la conexión de Granada a la red de alta velocidad, eje estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía, para seguir respondiendo al incremento de viajeros y circulaciones", han indicado en una nota.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que el Gobierno de España "sigue dando pasos para mejorar las infraestructuras ferroviarias" y en este caso con una inversión de 283 millones de euros para esta variante que "reducirá los tiempos de viaje entre Málaga y Granada, que es una conexión ferroviaria por alta velocidad que puso en marcha este Gobierno de Pedro Sánchez".

Salas ha señalado que, "junto a esta variante, para mejorar la conexión por alta velocidad con Granada, el Gobierno continúa trabajando también en el baipás de Almodóbal del Río, que reducirá los tiempos de viaje en 20 minutos entre Málaga y Sevilla".

"Por lo tanto, creo que es una nueva buena noticia para la provincia de Málaga y es una nueva buena noticia que como siempre viene de la mano del Gobierno progresista de Pedro Sánchez", ha incidido el subdelegado en Málaga.

El tramo del Valle del Genil, que discurrirá por los términos municipales de Loja, Salar y Huétor-Tajar, es el más largo de la Variante de Loja.

Comprende estructuras "muy notables" como el túnel del Cerro de los Limones, el más largo, con 1.295 metros; el viaducto del Genil, que, con sus 794 metros, permitirá salvar tanto el río Genil como su vega, además de la autovía A-92; y el viaducto de Salar (693 metros) salvará el valle del arroyo de Salar, las edificaciones situadas en el mismo y la carretera A-4155.

Al respecto, han indicado que el proyecto ha sido coordinado con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía con el objetivo de salvaguardar el Bien de Interés Cultural Villa Romana de Salar, incorporando medidas específicas para garantizar la mínima alteración arqueológica y preservando su valor histórico. Además, se han previsto medidas de protección medioambiental que se implementarán durante la ejecución de las obras.

El tramo se completa con cuatro pasos superiores y dos pasos inferiores para la reposición de carreteras y caminos, según han manifestado.

El paso de la LAV Antequera-Granada por la comarca de Loja se desarrolla en un entorno ambiental clave y de gran complejidad, con la presencia de un acuífero.

La variante discurre en una tercera parte de su recorrido en túnel o viaducto (hasta en un 50% en el caso del tramo Variante de Loja-A-92), y resuelve el reto técnico y la preservación del entorno con un nuevo itinerario al sur de la ciudad y de dicha autovía, por la ladera de la sierra de Loja.

El nuevo trazado de esta variante se compone de cuatro tramos, como son la Variante de Loja-Valle del Genil, que se adjudica ahora; la de Loja-Riofrío, de 3,2 kilómetros en construcción desde 2024 por 49 millones de euros; la de Loja-A-92, cuyas obras se han iniciado este año por 48,7 millones de euros para una longitud de 6,3 kilómnetros; u el tramo correspondiente al viaducto sobre la línea convencional Bobadilla-Granada, ya concluido.

De forma paralela, el ministerio también ha licitado, a través de Adif AV y por 8,5 millones de euros, la adquisición de 220.000 toneladas de balasto que se destinarán al montaje de una nueva vía de ancho estándar, paralela a la vía existente y ya en servicio, a lo largo de 46 kilómetros de la LAV Antequera-Granada, en el tramo Bifurcación Archidona-Bifurcación Riofrío, así como entre el puesto de banalización de Íllora (instalación técnica para que los trenes cambien de vía) y Bifurcación La Chana.

Esta licitación se suma a la adjudicación, por otros 9,6 millones de euros, para proveerse de más de 80.000 traviesas para la duplicación de vía en el mismo tramo.

Las obras de duplicación de vía en este trayecto, se licitarán próximamente. De forma complementaria, se encuentra en redacción el proyecto de las instalaciones de electrificación.

La vía doble ya está instalada y en servicio en el tramo de 9,5 kilómetros comprendido entre la estación de Antequera y el viaducto de Archidona, en la provincia de Málaga.

Las actuaciones planificadas o en ejecución comprenden, además de la duplicación de los tramos Bif. Archidona-Bif. Riofrío y PB de Íllora-Bif. La Chana, la Variante de Loja y la duplicación de la vía entre el final de la Variante e Íllora (7,7 kilómetros, en fase de redacción de proyecto).

Así, la LAV Antequera-Granada quedará configurada, en una primera fase, por 82 kilómetros de doble vía, lo que supone dos tercios de su longitud total. Esta actuación contribuye a los ODS número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo).