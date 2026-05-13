Administraciones y expertos en movilidad abogan por poner la accesibilidad en el centro de las acciones

Mesa redonda de la Jornada de Movilidad Accesible', organizada por TK Elevator en Málaga. - TK ELEVATOR

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de administraciones públicas y expertos en movilidad han participado este miércoles en Málaga en la 'Jornada de Movilidad Accesible', organizada por TK Elevator, en la que han coincidido en poner la accesibilidad en el centro de todas las acciones como algo prioritario para garantizar que sea efectiva y han señalado el impacto que tiene a todos los niveles y la importancia de la colaboración entre sectores públicos y privados.

El encuentro, con la colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, ha servido para impulsar el debate sobre el reto que supone para las ciudades el garantizar una movilidad verdaderamente accesible para todos y abordar los desafíos, oportunidades de mejora, soluciones y subvenciones que transforman la movilidad tanto en los entornos como en los edificios.

La jornada ha contado con la inauguración de la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Málaga, María Rosa Morales, quien ha asegurado que desde el Gobierno andaluz entienden la accesibilidad "como una obligación política y transversal y un derecho de toda la ciudadanía". "Hablar de movilidad accesible es hablar de igualdad de oportunidades", ha dicho, al tiempo que ha precisado las medidas impulsadas.

Ya en la mesa de debate, moderada por el director de Reputación y Sostenibilidad, Atrevia, Manuel Sevillano, los intervinientes han coincidido en que el impacto de la movilidad accesible en todos los niveles, social, económico o urbano; y en la importancia de cuidar y garantizar el primer acceso de la cadena de accesibilidad, que condiciona el resto de eslabones.

Así, el presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible y de la Asociación de Pacientes con Pluripatologías crónicas, Alfredo de Pablos, ha señalado que las personas con discapacidad o mayores tienen problemas con los entornos. "Si me falla un eslabón, se me rompe el castillo y me impide tener una vida en normalidad", ha dicho, por lo que ha señalado a "la responsabilidad de la sociedad de cambiar los entornos, aquellos elementos que te dificultan tu vida, tu libertad". Así, ha considerado que Málaga ha mejorado "muchísimo" en movilidad, citando en concreto el metro y los autobuses.

Al respecto, el director general Metro de Málaga, Fernando Lozano, ha defendido "pensar en la accesibilidad en sentido amplio" y se ha mostrado convencido de que el transporte público "tiene que ser accesible prácticamente por definición", señalando que en el caso del suburbano malagueño lo fue desde el proyecto de obras.

En el debate ha tenido un papel destacado la instalación de elementos que faciliten accesibilidad en edificios y las subvenciones para estas actuaciones, "muy costosas" y que suelen ser más necesarias en comunidades de vecinos consideradas vulnerables.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez, ha señalado que los vecinos "cada vez son más conscientes de la necesidad de que su edificio tenga una movilidad y sea accesible para todos" y que "las obras de accesibilidad benefician a todo el mundo". Asimismo, ha apostado por "más ayudas" y por abordar aspectos como que queden exentas de tributación para que no queden desiertas o se renuncie a ellas.

El jefe de Servicio de Rehabilitación Urbana del Instituto de Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Ariza, ha señalado la necesidad actual de atender a la accesibilidad en un parque edificado "que ha envejecido", al mismo tiempo que la población, y ha defendido la implicación público-privada en eliminar las barreras arquitectónicas y las líneas de ayuda que cuenta el Consistorio.

Ignacio Cáceres, jefe del Servicio de Industria de la Secretaría General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, ha apuntado a su labor de garantizar la seguridad en la cadena de la accesibilidad y ha apostado por la coordinación entre todos los agentes que intervienen para garantizar cada eslabón.

Gonzalo Martín, vocal del Colegio de Arquitectos de Málaga, ha subrayado la evolución en la normativa en cuanto a la accesibilidad y ha apostado por reactivar los programas de rehabilitación dentro de los fondos Next Generation. Ha considerado que Málaga tiene ahora una oportunidad importante de avanzar en esta materia con la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El director territorial Zona Sur de TK Elevator, Alberto González Perales, ha asegurado que a veces la accesibilidad se trata "como algo que se pueda aplazar, como algo secundario", pero ha defendido que debe ser "algo prioritario, meterlo de forma estructural". "Hay consenso social, hay ayudas, hay conocimiento técnico, pero no acabamos de enlazar todo esto que se transforme en las medidas para que evolucione al ritmo que queremos", ha dicho.

INFORME SOBRE RETOS

Asimismo, la directora de Comunicación y Marketing de TK Elevator, Jennifer López, ha presentado el informe 'Retos y oportunidades de la Movilidad Accesible en España', del que se extrae que "más de la mitad de los andaluces han cambiado sus rutas por encontrarse con barreras arquitectónicas, han dejado de visitar incluso a familiares o amigos y valoran el aspecto de la accesibilidad al escoger su destino de viaje".

Según destacado, esto lleva a una adaptación a las barreras y a que las personas "reducen su autonomía, su vida cotidiana", lo que se define como "impacto invisible". También el informe incide en cuidar el primer acceso, porque "si una persona no puede salir con autonomía de su edificio, si no puede acceder al transporte público o a un comercio, la movilidad deja de ser una posibilidad real".

Por eso, ha incidido en ver la accesibilidad "como un sistema completo, no como actuaciones aisladas" y se ha referido a una serie de factores que inciden, como una población cada vez más envejecida y con más necesidades de accesibilidad, la edad de los edificios y unas ciudades que son "en vertical".

Además, el informe señala el impacto, no solo social de la accesibilidad, sino también económico "porque cuando un entorno es accesible hay más vida, hay más actividad, hay más dinamismo, pero cuando no lo es, se limita la participación, se reduce el potencial", ha indicado la directora.

Asimismo, ha señalado que el consenso social "existe", con casi el 90% de los andaluces que creen que la accesibilidad debe garantizarse, pero ha puntualizado como uno de los retos el que solo el 25,6% conoce la existencia de ayudas. "No estamos hablando de adaptar ciudades para unos pocos, estamos hablando de construir ciudades que funcionen mejor para todos", ha concluido.

La jornada ha finalizado con una charla de Teresa Perales, nadadora paralímpica laureada con 28 medallas, coach deportivo y premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, quien ha subrayado la importancia de "poner en común distintas opiniones" y sobre todo "distintas responsabilidades: la de los que tienen la oportunidad de cambiar la vida de muchas personas, las que lo intentan llevar a cabo y la de las personas que conviven en el día a día con esos problemas de accesibilidad".

Así, ha lamentado que "a veces hemos normalizado situaciones que no deberíamos y otras veces no nos atrevemos porque estamos tan acostumbrados a la respuesta negativa que decimos ¿y para qué?".

En una charla inspiradora, que ha comenzado recordando cómo eran los accesos a su casa familiar, Perales ha incidido en que "las construcciones cada vez son más accesibles en cuanto a arquitectura, pero luego en los interiores seguimos necesitando que haya mecanismos para poder llegar a los sitios".

Además, ha apelado a que, igual que es compatible "la accesibilidad con la estética", hacerla también compatible con el ocio y, por ejemplo, con los edificios históricos "para conseguir llegar a que todas las personas podamos disfrutar de cualquier lugar".