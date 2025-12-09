Aedas Homes impulsa la primera edición de 'ECO-Art', concurso internacional que conecta arte y economía azul en Málaga

Cartel del I Concurso Internacional de Arte Contemporáneo de Málaga 'ECO-Art' lanzado por Aedas Homes. - AEDAS HOMES

MÁLAGA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La promotora Aedas Homes ha lanzado el I Concurso Internacional de Arte Contemporáneo de Málaga denominado 'ECO-Art' con una visión unida a la sostenibilidad y regenerativa del crecimiento basada en el uso responsable de los recursos marinos, y que propone un equilibrio entre innovación, desarrollo y transformación.

Para el lanzamiento de este certamen, y según señalan en un comunicado, Aedas Homes ha contado con la colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de San Telmo. Ambas entidades quieren ser parte activa en la consecución de los objetivos de la economía azul, dando a conocer el concepto y los retos a través del arte.

Con este concurso, los promotores buscan conectar el arte con Málaga, una ciudad abierta al Mediterráneo, con la denominada 'economía azul' que engloba actividades relacionadas con el mar, el uso de las energías renovables, la eficiencia energética, el diseño bioclimático y los materiales sostenibles.

SOLO CON MATERIALES RECICLADOS

La convocatoria invita a los participantes a crear una pieza artística de estilo contemporáneo de disciplina libre (escultura, pintura, instalación,...) en la que los materiales empleados sean reciclados. Además, la obra deberá dialogar y estar comprometida con la sostenibilidad, los mares, la costa, etcétera, criticando, proponiendo o transformando.

"Con el concurso 'ECO-Art' queremos que las piezas nos hagan reflexionar, que generen debate, que nos interpelen y, al mismo tiempo, que nos sorprendan por su capacidad de crear nuevas formas y estéticas a partir de materiales reutilizados o residuos. Se trata, en definitiva, de contribuir a la belleza desde la conciencia ecológica y de pensar en el arte como herramienta activa en la construcción de una Málaga más sostenible, inclusiva y ecológica", afirma Esther Duarte, Directora de Recursos Corporativos de Aedas Homes y responsable del proyecto 'ConLasArtes by Aedas Homes'.

Los participantes en el concurso deberán cumplimentar el formulario y enviar su propuesta antes del 20 de febrero de 2026 a través de la web aedashomes.com/ecoart. El jurado otorgará tres premios: un primero de 6.000 euros; un segundo de 3.000 euros; y un tercero de 1.500 euros.

PROYECTO 'CONLASARTES BY AEDAS HOMES'

Con este nuevo certamen artístico en Málaga, Aedas Homes suma ya 27 concursos en su programa 'ConLasArtes by Aedas Homes', una estrategia cultural única en el sector inmobiliario que promueve y difunde el arte y la cultura generando una cohesión entre la sociedad y los artistas.

'ConLasArtes by AEDAS Homes' ratifica el compromiso ambiental, social y de gobernanza que recoge la organización en su Plan ESG 2024-2026 con ambiciosos objetivos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Adicionalmente, con estos proyectos la promotora se implica en el entorno urbano donde desarrolla sus promociones de viviendas a través de concursos artísticos y culturales que agregan valor al territorio y conectan con las personas.

Este nuevo proyecto cultural de Aedas Homes en Málaga se suma a las 26 iniciativas impulsadas ya en la estrategia cultural de la organización en toda España y que han abarcado disciplinas como el arte urbano, el arte mural, la fotografía, la cerámica, la poesía, la instalación artística, los microrrelatos, el videoarte, el microteatro, los cortometrajes o la creación de canciones, entre muchas otras.