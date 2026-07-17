Una agente de la Policía de Italia se incorpora a la Comisaría Provincial de Málaga dentro del 'Plan de Policía Europea'

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, acompañado por el comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez, ha saludado a una agente de la Policía de Italia - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, acompañado por el comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez, ha saludado a una agente de la Policía de Italia que se ha incorporado en la Comisaría Provincial dentro del 'Plan de Policía Europea' y le ha deseado una experiencia satisfactoria durante las dos semanas que estará en Málaga.

Este proyecto se inició en 2008 con Francia en el marco normativo del Tratado de Prüm, en virtud del cual los países firmantes envían funcionarios policiales al territorio de otros Estados signatarios. Desde ese momento la colaboración ha ido creciendo cada año, ampliándose en 2012 con Portugal, en 2014 con Italia y en 2020 con Alemania. Y desde 2022, agentes de los Países Bajos han comenzado a prestar servicio en España.

De esta forma, los agentes de la Policía Nacional patrullan durante varias semanas junto a efectivos de otras policías europeas para incrementar la atención a los ciudadanos extranjeros y garantizar una mayor seguridad a los turistas.