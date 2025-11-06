Agentes de la Policía Nacional en Fuengirola auxilian a un octogenario hallado en el suelo de su domicilio

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Fuengirola (Málaga) ha salvado la vida a un hombre de 88 años que ha sido localizado en el suelo del baño de su domicilio con signos de deshidratación e inmóvil.

El varón, que vivía solo, ha sido auxiliado y evacuado a un hospital. Según los vecinos, llevaba una semana sin ser visto, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Fue el conserje de una comunidad de propietarios quien alertaba a la Policía, a través de una llamada al 091, sobre el fuerte hedor que emanaba de una vivienda en la que reside un hombre mayor. Desde hace una semana, los vecinos no veían al morador del piso, temiéndose por su vida.

Alertados por la gravedad de la situación, y tras unas pesquisas previas, dos patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Fuengirola se dirigieron al domicilio en cuestión, consiguiendo los agentes acceder al mismo a través de una vivienda contigua, otro vecino no dudó en abrir su casa para ayudar a los policías en su propósito.

Así, a través de la ventana de la cocina, los agentes pudieron tener acceso a la morada en la que residía un hombre mayor, que fue localizado en el suelo del baño, sin apenas fuerzas para hablar. Tras los primeros auxilios de los agentes hacia el octogenario, se solicitó con urgencia la presencia de una ambulancia. Finalmente, el hombre, de origen sueco, fue evacuado al hospital donde ya se recupera.