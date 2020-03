La Agrupación de Cofradías de Málaga suspende el pregón de Semana Santa por el coronavirus

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Cofradías Semana Santa de Málaga ha suspendido el acto del Pregón Oficial del próximo 28 de marzo debido a las medidas que las instancias públicas adoptan para el control del virus Covid-19.

El pregón tenía previsto celebrarse el 28 de marzo en el Teatro Cervantes y de pronunciarlo iba a encargarse el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, según ha explicado a Europa Press el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, que ha indicado que la elección del pregonero de 2021 se tomará tras la Semana Santa.

Respecto a como afecta a las cofradías la situación de alarma sanitaria provocada por el virus, Atencia ha indicado que los cultos, carteles y pregones de las hermandades "la mayoría se están suspendiendo", ya que "están en función de las instrucciones que se dan de las autoridades sanitarias y del propio Obispado", mientras que en otros casos se han tomado "las medidas que se les ha trasladado".

En cuanto a la posible suspensión de las actividades de la Semana Santa "estamos a la espera de ver qué es lo que marcan las autoridades sanitarias, estamos a tres semanas y son las autoridades sanitarias las que nos tendrán que decir hasta qué punto se podrá celebrar o no", ha señalado.

"Nosotros ahora mismo la información que tenemos es la que nos transmiten los medios de comunicación y evidentemente lo que vemos es que la evolución es a peor, pero nosotros nos guiamos por esa información", ha apuntado.

Por estos motivos, ha considerado que "es un año atípico, es diferente, no la vamos a vivir, o aparentemente, según nos digan las autoridades, si no saliéramos sería atípico".

"Eso no quita que no haya Semana Santa, nosotros como cristianos vamos a vivir la Semana Santa, no podremos disfrutar a lo mejor de las procesiones, pero sí también es cierto que hay actividad en todo el año en las hermandades, las disfrutamos mucho y que nuestros días grandes, que son los de Semana Santa, tendremos que acostumbrarnos a vivirlos de otra manera", ha reflexionado.

Asimismo, ha señalado que no ve la opción de realizar procesiones tras la Semana Santa "porque el tiempo litúrgico es este, el tiempo restante es tiempo ordinario, aparentemente no tiene sentido, ni nos lo llegamos a plantear".