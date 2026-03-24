Aguilar (PSOE): "El 17M será el primer paso para poner fin a la hegemonía del PP en la provincia de Málaga"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, la diputada provincial y secretaria general del PSOE local, Patricia Alba, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Márquez. - PSOE

Asegura que en estas elecciones autonómicas "está en juego la sanidad pública andaluza"

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que "el 17 de mayo será el primer paso para poner fin a la hegemonía del PP en la provincia".

En rueda de prensa en Alhaurín de la Torre (Málaga), ha afirmado que "desde el PSOE de Málaga no solo estamos preparados, sino que estamos deseando que se abra este proceso electoral".

"Llevamos un año trabajando con el compromiso con el que iniciamos esta etapa: acabar con la hegemonía del Partido Popular en la provincia de Málaga. El 17 de mayo será el primer paso para lograrlo", ha señalado.

Junto al centro de salud del municipio, ha asegurado que en las elecciones autonómicas "está en juego la sanidad pública andaluza". "Todos los malagueños y malagueñas saben que Juanma Moreno y la sanidad pública son incompatibles. Ha decidido una hoja de ruta en la que la sanidad pública se deteriora para generar espacios de negocio para la sanidad privada, derivando miles de millones de euros", ha explicado.

Por tanto, ha añadido, "eso es lo que nos jugamos el 17 de mayo: la sanidad pública y los servicios públicos que garantizan la igualdad de acceso para todos los ciudadanos", ha añadido.

Por último, ha insistido en que "Moreno y unos servicios públicos de calidad en Andalucía son conceptos incompatibles. Eso es lo que tenemos que decidir el 17 de mayo", ha concluido.