Aguirre no comparte las manifestaciones por sanidad, aunque las respeta y dice que la Junta "recoge las peticiones"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, no comparte las concentraciones celebradas este pasado sábado en defensa de la sanidad pública, aunque ha asegurado que las respeta y que intenta "sacar lo positivo que hayan dicho para implementar y mejorar el sistema sanitario público". "Como administración pública, recogemos las peticiones que ellos tengan", ha apostillado.

En declaraciones a los periodistas en Antequera (Málaga), donde ha

inaugurado el nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la localidad, Aguirre ha asegurado que el derecho a manifestación "lo tiene todo el mundo" y "si podemos implementar y mejorar algo, mi consejería siempre está abierta"; aunque ha asegurado que no las comparte "ni veo lógica estas manifestaciones".

Al respecto, ha instado a que "en tres años me den un único parámetro que no hayamos mejorado adecuadamente desde 2019 a 2022 para justificar una manifestación. Búsquenlos, no lo encuentran, voy a las pruebas, miren a los pueblos, lo que estamos haciendo de contratación e infraestructuras". "Lo que pasa que algunos están ya en precampaña electoral cuando nosotros estamos en la gestión", ha dicho.

Así, Aguirre ha insistido en que estas concentraciones "están muy mediatizadas desde el punto de vista político, muy organizadas, fue un llamamiento del PSOE, se le sumó Adelante Andalucía y los dos sindicatos minoritarios en la mesa sectorial de sanidad --CCOO y UGT-- que no llegan ni al 15% de representación".

En este sentido, ha dicho que "los sindicatos potentes en sanidad son Satse, Sindicato Médico y CSIF Sanidad, se sumaron yo creo que con un corte más político, se organizaron autocares por parte de los pueblos pagados con dinero de todos a nivel de los ayuntamientos y se vinieron a las capitales", apuntando que "quien aportó esos manifestantes fueron los alcaldes y diputaciones del PSOE".