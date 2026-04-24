El Alameda FEST celebra su quinto aniversario con Omar Montes, Camela y José Mercé

Foto de familia de Alameda FEST - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Alameda acoge este año una edición muy especial del el 'Alameda FEST', ampliando la oferta de conciertos y artistas, y consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes de la provincia de Málaga.

Omar Montes, Camela, Kiko Rivera y José Mercé son algunos de los artistas que forman parte del cartel de un total de diez citas musicales que se sucederán desde el 2 de mayo al 1 de agosto en el recinto de conciertos de Alameda.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente Juan Rosas, acompañados de los alcaldes de Alameda, José Gracia Orejuela; Mollina, Eugenio Sevillano; Humilladero, María Auxiliadora Gámez, y Fuente de Piedra, Siro Pachón; junto con José Gustavo Gordillo Fuentes y Francisco Javier Rubio Gracia, los promotores del Alameda FEST. Así, han destacado "la importancia del festival como motor cultural, social y económico para toda la comarca".

El crecimiento del festival no solo se refleja en su oferta musical, sino también en su formato. Esta edición contará con un día especial en el que se celebrarán varios conciertos de manera simultánea, además de una programación paralela de actuaciones que se desarrollarán a lo largo de un periodo de varias semanas, lo que permitirá ampliar la experiencia del público y diversificar la oferta cultural.

Con motivo de esta efeméride, el festival ofrecerá una programación más extensa y diversa que en ediciones anteriores, incorporando un cartel de artistas de primer nivel.

La programación comenzará el 2 de mayo participarán Salistre, Duende Callejero y La Despensa; el 30 de mayo actuarán Los Chunguitos y Fuego Chichero; el 5 y 6 de junio se celebrará el Alameda Festival, con una amplia variedad de artistas en directo; y el 19 de junio será el turno de Camela y Cante&Calle.

Por otro lado, el 20 de junio actuarán Líder J, JP Fernández y La Flamenca; el 4 de julio contará con las actuaciones de José Mercé, El Capullo de Jerez y Carmen Carmona; el 18 de julio tendrá lugar el Málaga Music Rock; el 25 de julio se celebrará el AMA Breakbeat Fest; y finalmente, el 1 de agosto actuarán Omar Montes y Kiko Rivera, entre otros. Esta propuesta consolidará al Alameda FEST como una cita musical de referencia en el sur de España.

Asimismo, el evento incorporará una zona de acampada para los asistentes, así como una zona de mercado con puestos de artesanía, gastronomía y productos locales, convirtiendo el recinto en un espacio de convivencia y ocio más completo.

IMPACTO ECONÓMICO EN LA COMARCA

Por otro lado, Rosas ha destacado que "Alameda experimentará un importante incremento de visitantes durante la celebración del festival, lo que supondrá un impulso significativo para su actividad económica y turística". Durante los días del evento se registrará un notable aumento en la ocupación de alojamientos, así como en el consumo en establecimientos de hostelería, comercio y servicios.

En ediciones anteriores, el Alameda Festival ha generado un impacto económico estimado superior al millón y medio de euros en la comarca, una cifra que previsiblemente aumentará en esta edición especial gracias a la ampliación del formato y al incremento de la afluencia de público.

El quinto aniversario supone así un hito importante tanto para la organización del festival como para el municipio de Alameda, consolidando el evento como un motor cultural, social y económico de primer nivel en la comarca.

Con esta edición, el Alameda Festival reafirma su compromiso con la cultura, la música en directo y el desarrollo local, contribuyendo al posicionamiento del municipio dentro del mapa de festivales más relevantes del sur de España.