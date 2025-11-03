Alba (IU-A) critica que presupuestos de Junta "es la foto política del modelo andaluz, del sálvese quien pueda"

El candidato de IU a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, en rueda de prensa en Málaga - IU

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, ha criticado este lunes que los presupuestos del Ejecutivo andaluz para 2026 "no vienen a satisfacer los problemas estructurales que tiene Andalucía" y ha advertido de que es "la foto política del modelo andaluz, que es el modelo del sálvese quien pueda".

Alba, en rueda de prensa en Málaga, se ha referido al "debate clave" de los presupuestos de la Junta y "dentro de una preocupación importante en la población andaluza", que tiene que ver con la vida y, "en este caso la gestión sanitaria por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno".

Ha señalado que desde el grupo parlamentario de Por Andalucía se está trabajando y se está estudiando la propuesta de presupuestos que hace la Junta, pero "a grandes rasgos podemos decir que hay una cuestión que es clave" y es que "no valen para satisfacer los problemas estructurales que tiene Andalucía".

En concreto, porque "no revierte un modelo productivo que genera precariedad y que no genera, de alguna manera, las expectativas del sector autónomo, pequeños empresarios" y, por otro lado, "no fortalece de manera clara los servicios públicos".

"Entendemos que es la forma que hace el PP de unos presupuestos que son los que quieren los grandes especuladores, fondos de inversión extranjeros..." y que "viene a ser el modelo que el Partido Popular va implementando": "Estamos hablando de unos presupuestos que es la foto política del modelo andaluz, que es lo que denominamos el modelo del sálvese quien pueda".

Al respecto, Alba ha dicho que "cuando tú estás apretando como presidente de la Junta o estás forzando un modelo político y económico que se basa en la privatización constante de los servicios públicos, lo que estás haciendo es crear un modelo de Andalucía".

Así, ha señalado que IU entiende que "Andalucía es mucho más, su gente somos mucho más, o hay que tener más consideración de los propios intereses que puedan tener las grandes empresas o los grandes fondos de inversión que están de alguna manera arrasando en Andalucía con lo que es de todas y de todos".

Alba ha criticado que "los grandes fondos de inversión llegan a Andalucía y lo que es de todas y de todos, se están quedando con ellos, desde dependencia, sanidad o la propia educación".

"LA PRIVATIZACIÓN MATA"

"Moreno Bonilla no se ha dado cuenta todavía, y es de lo que pecan el trío Calavera, Mazón, Ayuso y él, o la derecha cuando gobierna; que mientras que ellos favorecen los negocios de una minoría, de las grandes empresas, la privatización mata" y "cuando tú privatizas servicios de emergencia, sanidad u otros sectores que tienen que ver con los cuidados y la defensa de lo que es de todas y de todos, al final acaba con grandes tragedias".

En este punto, ha criticado que "después de la crisis de los cribados con la incertidumbre que se ha generado en la gente, el miedo, la inseguridad que hay ahora mismo de cara cuando tienes que afrontar ya no solamente el cáncer de mama, sino cualquier tipo de enfermedad, nos hemos encontrado hoy que hay un recorte de 91 millones en personal en los grandes hospitales de Andalucía".

"Cuando estás en mitad de una crisis donde no has sido capaz todavía de dar respuesta cuando no eres capaz todavía o te permite señalar a las mujeres que están denunciando el problema de los cribados de cáncer, no se te ocurre otra cosa que plantear un recorte de 91 millones en personal sanitario en los grandes hospitales de Andalucía", ha afeado.

Alba se ha preguntado "¿Dónde va el barco?": "Si estás viendo que la gente está saliendo a la calle, si estás viendo que los propios profesionales médicos están movilizándose, si estás viendo que en el ojo del huracán está el modelo privatizador de la sanidad, cómo nos encontramos ahora a hospitales con grandes recortes en personal".

Ha dicho que "no lo llegamos a entender en estos momentos" y, "al final se está demostrando que responde el modelo sanitario a lo que desde Izquierda Unida hemos denunciado siempre y es a un plan" el del "sálvese quien pueda, que es la regla general de las políticas agresivas del trío calavera, el neoliberalismo salvaje".

"Aquí ya, si seguimos así, va a llegar el momento que necesitemos hipotecarnos para poder pagar ciertos fármacos o ciertos cuidados", ha advertido, al tiempo que ha añadido que "vamos a tener que hipotecarnos para tener que llevar a tu padre, a tu madre a tu abuelo o a tu abuela a cualquier residencia o para la necesidad de cualquier recurso que ahora mismo la administración pública en Andalucía no está dando soluciones".

Por tanto, ha vuelto a criticar que es "el modelo del sálvese quien puede de la ley de la selva si tienes pasta, tiras hacia adelante y si no tienes dinero, te quedas atrás".

INVESTIGACIÓN

Ha recordado, por otro lado, que, en estos momentos, dentro de esta crisis, todos los grupos de la oposición en el Parlamento Andaluz han insistido en una comisión de investigación y "Moreno Bonilla se niega a asumirla".

"La oposición en su conjunto plantea una comisión de investigación y el Partido Popular no quiere dar respuesta y si algo necesita la sociedad andaluza en estos momentos son respuestas", ha apostillado, al tiempo que ha incidido en que "no vale ocultar el bulto, que es como ha terminado Mazón hoy mismo, con una vergüenza de dimisión".

Por último, Alba ha preguntado "qué tiene que ocultar" Moreno, "por qué se niega la comisión de investigación", aludiendo a que "creo que es lo que le agradecerán todas y todos los andaluces en estos momentos de incertidumbre y de inseguridad con respecto a la sanidad", ha concluido.