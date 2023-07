Albares llama a votar al PSOE a "progresistas, moderados y sensatos del PP" que no quieren a Vox en el Gobierno

Asegura que el 23J se elige si continuar defendiendo desde el centro los valores europeos o "si nos vamos a la periferia" con "ideas de odio"



El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a concentrar en el PSOE el voto de "progresistas, moderados", aunque no hayan votado nunca al socialismo, e incluso de "las personas que queden sensatas en el PP" y que "no quieren ver ministros de extrema derecha en el gobierno de España".

"Que sepan que el próximo domingo la papeleta que les garantiza eso es la del Partido Socialista", ha defendido este viernes desde el municipio malagueño de Benalmádena junto a la candidata del PSOE al Congreso por Málaga, Isabel Pérez; el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, y el secretario general del PSOE local, Víctor Navas.

Albares, que ha acudido a Málaga después de mantener este pasado jueves una reunión con ministros exteriores de la Unión Europea, ha señalado que "los ojos de Europa están mirando a lo que va a ocurrir en España" el 23 de julio porque, entre otros, se decidirá "si España sigue presidiendo la Unión Europea defendiendo los valores europeos y en la centralidad de Europa, junto con Alemania y con Francia siendo el motor de Europa", o si, por el contrario, "nos vamos a la periferia, con aquellas ideas y con aquellos países que abrazan abiertamente las ideas de odio, de división de la extrema derecha".

Así, ha reiterado que socios europeos esperan que Pedro Sánchez siga gobernando en España "porque es el gobierno que asegura los valores que están en la base de la construcción europea de tolerancia, de pluralismo, de democracia", y esos valores, a su juicio, "son el motor de las mayores décadas de prosperidad y de estabilidad que ha tenido Europa y España", ha defendido.

Pero además, Albares ha reivindicado que en España "necesitamos cuatro años más" de gobierno de Sánchez para garantizar las pensiones, para que los jóvenes tengan acceso a los estudios o a una vivienda asequible, para que los trabajadores "sigan consolidándose" con medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, o para que la igualdad "siga siendo defendida aquí"; y "que no veamos un retroceso en todo eso".

Y para ello, el ministro de Exteriores ha considerado fundamental que "la lista del PSOE sea la lista más votada". "Va a ser crucial" y, por eso, ha hecho un llamamiento en Málaga para que "progresistas, sensatos y moderados" concentren su voto en el PSOE.

A "los progresistas, hayan votado lo que hayan votado anteriormente" les ha pedido que para este 23J voten "con el corazón", pero también con la cabeza "por la gravedad de lo que nos jugamos por España y por Europa".

De igual modo se ha dirigido a "todas las personas moderadas de Málaga, hayan votado lo que hayan votado, pero que quieren ver a España en la centralidad de Europa, defendiendo el progreso, la prosperidad, la estabilidad de España y de Europa", y no "una España de nuevo oscura, pequeñita, al lado de aquellos países donde gobierna la extrema derecha".

Pero también, Albares ha hecho alusión a "las personas que queden sensatas en el PP y que no quieren ver ministros de extrema derecha en el gobierno de España". "Sólo hay una lista que garantiza que no va a haber una coalición de una derecha radicalizada con la ultraderecha, que no va a haber ministros de extrema derecha en el Consejo de Ministros de España, y es la lista del PSOE", ha zanjado.